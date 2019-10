Duet: acum disponibila si pe Android si Chrome OS

Unul dintre cele mai des intalnite beneficii pe care angajatorii romani il ofera este munca la domiciliu, sau home office, pentru cei dintre noi care stiu limba corporatista. Este, de altfel, si unul dintre cele mai apreciate de catre angajati.

De vreo cinci ani m-am obisnuit sa lucrez cu doua monitoare externe la birou, lucru care este extrem de util, mai ales daca ai de comparat date in paralel, ca si mine. Drept urmare, cand mi s-a stricat monitorul de acasa, am fost putin scos din ritm. Nu era vorba ca nu as fi putut presta activitati si pe display-ul laptopului, dar era deja o obisnuinta la mine. Problema era ca piciorul monitorului s-a rupt si a trebuit sa astept putin pana a ajuns suportul pe care l-am comandat pentru el. Desi era vorba de un monitor cumparat acum vreo 13 ani, inca functiona si, pentru lucrul in aplicatii, imi era indeajuns.

Dar sa revenim la subiectul articolului, ca am deviat putin. In acele momente as fi apreciat sa pot folosi al meu Chromebook ca monitor suplimentar. Din pacate, aplicatia Duet era disponibila doar pentru utilizatorii iOS, nu si pentru plebeii de pe Android sau Chrome OS.

Aplicatia face ce banuiti – va transforma gadgetul cu OS de Google in monitor extern pentru calculatoarele si laptopurile cu Windows sau Mac OS. Si, bonus, face asta atat prin conexiune cu cablu, dar si wireless. Aplicatia era deja disponibila utilizatorilor Apple de cinci ani! In cazul in care doriti sa o folositi, tineti cont ca necesita deveice-uri care au instalat Android 7.1 sau mai nou.

Ati folosit pana acum aplicatia pe iOS, sau aveti de gand sa o folositi pe Android/Chrome OS?

Sursa: xda-developer.com