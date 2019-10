Google Maps va permite navigarea incognito

De ceva vreme problema confidentialitatii este la moda, ca sa zic asa. Sunt tot mai multe voci care acuza firmele de software sau hardware ca spioneaza mai mult decat trebuie utilizatorii finali ai produselor acestora. Un exemplu clar este chiar Huawei si felul in care aplicatia-minune care permitea instalarea serviciilor Google.

Ei bine, Big G este una dintre companiile care au reactionat la aceste semnale din piata, asa ca urmeaza sa introduca o optiune de navigare incognito prin Google Maps. Procesul este similar cu ceea ce exista deja la YouTube si Chrome, iar asta inseamna ca aplicatia nu va mai retine locatia in memorie. Practic, nu te va mai putea controla nevasta daca ai fost la bere cu colegii sau chiar ai ramas peste program ca sa instalezi ultima versiune de Linux pe servere!

Optiunea a fost anuntata inca de la I\O 2019, din mai, unde a mai fost prezentata si optiunea de stergere a istoricului. Momentan, aceasta este valabila doar pe YouTube, unde poti chiar programa sa se faca asta o data la o perioada definita de timp. Mai jos aveti si anuntul de la Google:

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) May 7, 2019