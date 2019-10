Review laptop Clevo NH70 SE

De cand am renuntat la desktop am inceput sa fiu mai atent la laptop-uri, sa le analizez mai bine si sa-mi imbunatatesc cunostintele. Mi-a picat pe mana un laptop noi de la Clevo, probabil ii mai stiti caci am testat cateva modele de la ei acum cativa ani. Cel pe care l-am utilizat pret de o saptamana se numeste NH70 SE si este echipat destul de bine.

Laptop-urile Clevo au un mare avantaj. Daca intri pe site-ul techadvice.ro poti sa le personalizezi cu ce hardware vrei tu, ceea ce mi se pare foarte tare.

Cel pe care eu l-am utilizat poate fi si el modificat ulterior intr-o alta configuratie mai slaba sau mai puternica. Este alegerea voastra ce vreti sa faci cu el si atunci puteti sa il configurati dupa propriile nevoi.

Eu am avut urmatoarea configuratie, asa a fost livrat:

Intel Core i9-9750H

GeForce GTX 1660 Ti

16GB RAM

1TB SSD

17.3 inch Full HD IPS 60Hz

Windows 10

Constructie/Design

Imediat cum l-am scos din cutie am observat calitatea plasticului. Discutam despre un plastic de buna calitate, usor lucios cu finisaje foarte bune. Laptop-ul se simte ca unul aproape premium avand o constructie subtire si este destul de usor.

Nu pot sa nu remarc prezenta amprentelor. Este un material frumos, dar care trebuie sters destul de des de amprente. Cand l-am deschis am gasit o suprafata mare cu o tastatura incadrata bine si un aspect clean. Clean nu in sensul ca era curat ci pentru ca pare foarte simplu si totusi aratos.

Tastatura este bine spatiata, integreaza un NumPad, este iluminata in mai multe culori, iar trackpad-ul este asezat central. Ce m-a deranjat insa este butonul Shift din dreapta, prea mic.

Unele porturi sunt asezate in spate ceea ce este minunat si consider ca asa trebuie sa fie: USB Type C, HDMI, LAN si alimentarea. Pe lateral stanga sunt: 2x USB, 2x jack. Pe dreapta: USB 3.0, mini DP si un card reader.

Calitatea constructiei este una buna in general, insa pe ici pe colo am observat lucruri cate mai puteau fi imbunatatite. De exemplu ecranul care mi se pare usor fragil. In rest arata foarte bine si este elegant.

Ecran

17.3 inch, panou IPS si o rata de refresh de 60Hz. Asa am putea prezenta pe scurt ecranul. Nu este rau deloc, se vede foarte bine si nu are probleme de nici un fel.

Insa asa cum stiti, as fi preferat un panou de 120Hz sau 144Hz pentru ca stiu ca se poate. Mai ales ca performantele acestui laptop sunt foarte bune si jocurile ruleaza excelent.

O rata de refresh mai ridicata ar fi crescut substantial performanta in gaming, mai ales ca avem un procesor de ultima generatie si o placa video destul de puternica.

Sunet

Difuzoarele sunt bunicele, nimic extraordinar sau senzational. Nimic ce nu am mai intalnit pana acum. Se aud bine, suficient de tare, repet nimic iesit din comun. Este un sunet bun pe difuzoarele lui cat si prin casti. Nu o sa aveti problemele.

Temperaturi

In general pun mare accent pe temperaturi caci sunt foarte importante pe un laptop. Mai ales atunci cand avem unul subtire si un procesor destul de puternic.

Astfel, in idle temperaturile sunt de 40 grade pentru procesor si cam tot atatea la placa video. In timp ce in utilizare, intr-un stres test de exemplu, acestea ajung la niste valori de peste 80 grade. Evident ca in jocuri unde procesorul oscileaza si la fel si placa video, temperaturile nu vor atinge aceste valori.

Performanta in gaming

Am rulat cateva joculete, nu neparat cele mai noi pentru ca nu avem acces la ele. Insa cele pe care le-am testat au rulat bine, iar unele au stiut singure sa se adapteze la hardware-ul acestui laptop. Jocurile nu au putut rula toate pe setari Ultra sau High, iar in unele cazuri setarile au fost atat pe Medium cat si pe High in functie de setare.

JOC FPS avg GTA V 88 Shadow of the Tomb Raider 55 HITMAN 58 LoL 96 PUBG 63 Far Cry 5 71

Rezultatele sunt bune dupa parerea mea, iar in timp ce rula jocurile sistemul de racire a lucrat bine, l-am auzit, nu este nici galagios si nici silentios, iar laptop-ul nu s-a incins.

Combinatia dintre i9-9750H si GTX 1660Ti este buna si totusi se putea mai bine dpmdv. Procesorul este puternic, insa pentru el ar fi mers o placa video ceva mai buna pentru ca el poate si mai mult de atat. Dar aici deja puteti voi sa intrati si sa-l configurati asa cum vreti, asta fiind esenta laptop-ului.

Concluzie si pret

Laptop-ul este interesant si nu atrage atentia nimanui. Pus pe un birou elegant sau la munca nu o sa creada nimeni ca este un model atat de performant si gata oricand sa ruleze orice titlu.

Este discret si totusi puternic, bine construit si lasa loc de imbunatatiri in timp. Pretul lui este de 4449 lei.