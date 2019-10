Red Dead Redemption 2 vine pe PC!

Dupa nenumarate zvonuri, titlul celor de la Rockstar care a facut furori pe console ajunge pe PC.

Pe principiul mai bine mai tarziu decat niciodata, Rockstar Games au anuntat fara o campanie masiva sau mesaje cu subinteles ca vor lansa Red Dead Redemption 2 pe PC, iar acesta va fi disponibil mai repede decat am fi preconizat: 5 noiembrie 2019. Terenul a fost pregatit tactic: mai intai si-au pregatit si lansat propriul magazin digital de jocuri care sa concureze cu Steam, Epic, etc, unde au oferit GTA San Andreas gratis, iar acum toti cei care vor face pre-comanda pentru RDR2 prin intermediul platformei lor, numita Rockstar Games Launcher, vor avea diverse bonusuri. Precomenzile vor fi deschise pe 9 octombrie pe RGS si pe Epic Games Store, urmand ca pe Steam sa fie disponibil cu o luna mai tarziu.

Rockstar nu au oferit pana la ora actuala nici macar un trailer, ci doar o stire la ei pe site. La fel ca in cazul lui GTA V, RDR 2 pe PC va arata mai bine ca pe console si sper sa fie la fel de bine optimizat ca GTA V, care nu a avut probleme precum GTA IV.

Ma bucura faptul ca cei de la Rockstar si-au indreptat din nou atentia spre PC, iar faptul ca au confirmat lansare jocului intr-un mod asa basic arata increderea pe care o au in acest titlu, incredere confirmata de gameri si critici pentru variantele de PS4 si Xbox. Ceea ce insa ma lasa in continuare cu un gust amar in gura este un nou launcher pentru jocuri in conditiile in care nu sunt nici macar 10 jocuri disponibile pe platforma lor la ora actuala. Eu cel putin voi astepta pana in decembrie cand jocul e disponibil pe Steam, daca tot se apropie si ziua mea….

