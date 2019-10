Google pare ca nu si-a invatat inca lectia legata de Pixel

Pixel 4 bate la usa, iar toate noile informatii scapate pe internet arata incapatanarea Google pe partea telefoanelor mobile.

Google a intrat pe piata telefoanelor mobile cu seria Nexus intr-o perioada in care cei care doreau un telefon cu Android voiau o experienta de utilizare curata si un pret echilibrat. Au colaborat cu diversi mari producatori de telefoane mobile in gama Nexus: LG, Samsung, HTC sau Huawei. Acest aspect consider personal ca a ajutat la dezvoltarea viitoarelor generatii de telefoane mobile produse de acestia. Singurul aspect nefinisat al gamei Nexus pana la aparitia lui 5x, respectiv 6p au fost camerele foto, iar la noi in tara putem discuta si despre disponibilitatea limitata. Cu 5x si 6p, seria Nexus a reusit sa ofere la preturi bune experienta Android curata si update-uri rapide.

Asadar, in momentul in care seria Nexus a ajuns la maturitate, Google a luat decizia de a o extermina pentru a-i face loc seriei Pixel. Cu Pixel, Google a incercat fara succes pana la ora actuala sa ofere un telefon pe principiul Apple: nu hardware-ul face un telefon ci experienta software. Bineinteles, puteau sa le numeasca in continuare Nexus, dar schimbarea numelui a fost pentru psihic: daca noua generatie de Nexus ar fi costat dublu fata de generatia anterioara cel mai probabil fanii erau revoltati. Asa sub un nou brand, un nou telefon cu o noua politica si un nou pret pare o idee mai plauzibila. Asadar prima generatie de Pixel a aparut in octombrie 2016 si a rupt direct gura targului cu cel mai mare calificativ pe dxOMark pentru camera foto. In termeni simpli: expertii in analiza calitatii pozelor au concluzionat ca Pixel are cea mai buna camera de pe un telefon mobil si cu un pret pe masura:650$. Da, atat costa un telefon high-end in 2016, nu 1000$ ca in 2019. Comparativ cu ultima generatie de Nexus: 5x costa 380$, iar 6p costa 500$. Practic varianta Pixel pentru Nexus 5x era 650$ in loc de 380$, iar varianta Pixel XL pentru Nexus 6p era 770$ in loc de 500$.

Cu a doua generatie si-au intarit pozitia de lideri in zona camerelor foto, Pixel 2 XL fiind si acum in preferintelor multor utilizatori cand vine de camera. Pe langa camera foto foarte buna, Pixel 2 a avut si un sunet stereo de calitate, dar probleme si indoieli legate de calitatea ecranului, fiind un fel de loterie. Apoi din cele mai fluide telefoane cu Android, dupa anumite update-uri au devenit lente – pana si MKBHD s-a plans de acest aspect.

Cu a treia generatie de Pixel-uri, Google deja pare ca si-a pierdut putin directia: camera foto era intr-adevar revolutionara mai ales dupa Night Sight – modul care iti permitea sa realizezi niste fotografii extraordinare pe timp de noapte, dar fratele mare XL s-a dovedit a fi ratusta cea urata a telefoanelor anului 2018. Nu are sens sa va vorbesc despre notch-ul de pe Pixel 3 XL. Pixel 3 normal l-am testat si efectiv ma indragostisem de camera foto, iar pentru mine camera foto este cel mai important aspect al unui telefon mobil. Daca ne cititi periodic, probabil stiti ca am sfarsit cu un S10+, care recunosc ca are o camera foto sub Pixel 3. Si totusi de ce am ales S10+ si nu Pixel 3? Pixel era prea mic pentru mine, prea scump pentru ce ofera si in plus, descoperisem cat de tare e sa ai camera ultrawide si telefoto pe telefonul mobil! Revenind, atat Pixel 3 cat si Pixel 3 XL nu au avut vanzari foarte bune, ceea ce a determinat Google sa lanseze serial 3a cu procesor mai slabut, dar aceiasi camera foto potenta si pret ceva mai mic. Observati cum fratele 3a XL a putut scapa de notch-ul ala de neam prost? Se putea de la inceput fara el.

Suntem la inceput de octombrie si Pixel 4/4XL se vor prezenta oficial pe 15 octombrie, dar la fel ca generatia anterioara, toate zvonurile scapate pe internet despre ele s-ar putea sa fie adevarate. Google in continuare se incapataneaza cu ideea software peste hardware, care functioneaza pentru iOS, dar Android-ul – produsul lor – a dovedit in nenumarate cazuri ca nu e sustenabil acestei idei. Pixel 4/4XL va veni cu 6GB RAM si cu varianta de baza de 64GB pentru stocare fara slot card SD, fara camera ultra-wide din ce pare pana acum si cu un design ciudat pentru camere. Daca zvonul legat de pret este la randul lui adevarat, Pixel 4 va avea putini fani. Versiunea de baza fiind listata la 1050 dolari canadieni nu este deloc un pret prietenos pentru un telefon compact. Camera principala se zvoneste ca va fi revolutionara si din nou cea mai buna, dar memoria interna limitata, lipsa unei lentile wide, baterie mica si preturi exagerate nu-l pun deloc intr-o lumina buna, mai ales cand ai OnePlus 7Pro pe care il poti comanda direct de pe site-ul producatorilor la 900 de dolari canadieni si 128GB pentru stocare.

Ce am scris mai sus reprezinta doar gandurile mele si sincer mi-ar placea ca Google sa produca un telefon premium care sa merite 1000$ pretul de start, dar paralel cu aceasta serie puteau pastra seria Nexus drept fiind varianta lor de buget, iar Pixel un device full-options.