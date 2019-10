Cumpara telefoane Xiaomi in Sibiu direct dintr-un magazin dedicat

Xiaomi are in Sibiu un magazin fizic despre care v-am mai povestit acum un an. De fapt este vorba despre un distributior oficial Xiaomi si Nillkin care a decis sa faca un magazin fizic unde poti vedea si cumpara produse pe cale oficiala. Este primul magazin Xiaomi deschis in Romania, iar avantajele cred ca le cunoasteti si voi. Faptul ca telefoanele mobile sunt aduse pe cale oficiala la noi in tara inseamna ca timpul de asteptare pentru o comanda este mult mai mic.

De asemenea, Xiaomi Romania ofera si service local pentru telefoanele Xiaomi , garantie 2 ani si o plaja mare de produse. Evident, cei din zona pot merge personal in magazin, insa noi putem doar sa accesam site-ul pentru comenzi.

Probabil in scurt timp vom ajunge la Sibiu si sigur o sa ii vizitam si atunci poate o sa va povestim mai multe. Cert este ca discutam despre un vanzator autorizat si asta conteaza mult. Chiar si ei spun ca nu sunt un magazin oficial Xiaomi, ci doar un magazin al unui distribuitor autorizat Xiaomi.

Sunt o gramada de produse Xiaomi la ei pe site iar preturile sunt bune pentru multe dintre acestea. Tot pe site o sa gasiti si produsele de la Nillkin intr-o sectiune dedicata.

