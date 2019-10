Primul automobil hibrid produs in Romania: Ford Puma

Aici, pe arenait.ro, am fost intotdeauna interesati de inovatiile tehnologice din domeniul auto, avand chiar si o sectiune dedicata celor EV.

In acest context, stirea primita astazi nu face decat sa ne bucure: Ford a inceput productia SUV-ului Puma, la uzina sa din Craiova. Dupa ani buni in care au produs aici doar B-Max si au batut pasul pe loc, iata ca lucrurile incep sa se miste. La uzina din Oltenia se produce si EcoSport, un alt SUV, insa de dimensiuni mai mici. Mai exista un alt motiv de bucurie – este primul model hibrid care se produce in Romania.

Stiu ca miscarea era anuntata deja de ceva vreme si ca pana si la Dacia se discuta despre asa ceva. Este si normal, tinand cont de noile prevederi europene, care forteaza producatorii auto sa se indrepte cat mai mult spre zona EV, pentru a evita amenzi usturatoare. In acelasi context Tesla si FIAT-Chrysler au incheiat un acord, in primavara. Insa evenimentul trebui sarbatorit ca atare, pentru ca reprezinta intrarea intr-o noua era a tarii noastre, Pe orizontala, acum furnizorii romani pot sa se dezvolte si in acest domeniu. In plus, 1700 de noi locuri de munca au fost create la uzina Ford.

Cred ca Renault va lansa un model Dacia cu motor hibrid sau 100% electric undeva anul urmator. Ramane de vazut daca va fi Sandero sau Duster, pentru ca nu cred ca vreun alt model se preteaza, momentan. Sau, cine stie, poate ne face o surpriza si lanseaza ceva cu totul nou! Voi ce parere aveti?

