Essential angajeaza in India

Essential PH-1 este telefonul pe care as fi vrut sa il cumpar, insa nu am reusit sa il prind la un pret rezonabil. Tinand cont ca nu a fost importat direct la noi in tara, am renuntat, intre timp.

Cu toate ca este un telefon lansat acum 2 ani, care a introdus infamul notch in industrie, continua sa primeasca update-uri constante, printre care si noul Android 10, chiar in ziua lansarii. La fel se intamplase si cu Android 9.0, deci nu este o noutate pentru cei care stau cu ochii pe ei. Este posibil ca Andy Rubin, fondatorul companiei si „tatal Androidului” sa fie motivul din spatele acestor realizari. Desi a plecat de ceva vreme si cu scandal de la Google, cred ca primeste in mod constant versiuni de Android AOSP, pe care sa le adapteze la telefonul sau. Estimez ca asta a fost o conditie a lui, la momentul plecarii, el estimand ca va reusi sa lanseze mai multe terminale, nu doar pe acesta.

We're looking for talented engineers and designers based in Bangalore, India to join our team. View open positions here: https://t.co/EQI1o9ozNF pic.twitter.com/KWd2x9Cjva — Essential (@essential) October 8, 2019

In momentul de fata, compania sa angajareaza ingineri IT in India (unde altundeva?!), insa nu exista detalii cu privire la produsele pe care urmeaza sa le dezvolte. Tot ce stim este ca se cer cunostinte de cloud si Android (dooooh!) si ca momentan sunt doar noua pozitii deschise pe site-ul lor.

Ultimele zvonuri de pe piata spuneau ca Andy a renuntat la ideea lui Essential 2 si ca isi va indrepta atentia catre piata de realitate augmentata. Anul acesta au aparut zvonuri cum ca urmatorul lor produs va renunta chiar la serviciile Google. Sa vedem, oare, o alianta cu Huawei?

