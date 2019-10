Femtech – o noua moda in IT

Am citit recent un articol pe bbc.com despre ceva numit FEMTECH. In cazul in care nu v-ati prins deja, este vorba de alaturarea a doua cuvinte, in engleza: Female si Technology.

Articolul trateaza subiectul cumva simplist, considerand acest nou tip de tehnologie util, insa cu un nume nepotrivit. Nu sunt deloc misogin, insa cred ca mare parte din tonul articolului este dat de faptul ca autorul este o femeie.

Sa revenim insa: femtech se refera la toate produsele tehnologice, create pentru femei. Aici intra tonele de aplicatii de monitorizare de ciclu, de exemplu, gasite in magazinele Google sau Apple. Apropo de asta, am si o poveste putin mai amuzanta. La fostul job, toata echipa primise telefoane de firma cu Windows Mobile. Ei bine, una dintre colege era dezamagita ca in magazinul Microsoft nu gasea nicio astfel de aplicatie. 🙂

Insa sunt multe alte produse hardware, printre care unul extrem de apreciat prin alte tari – Elvie:

Studiile estimeaza ca, in urmatorii cinci ani, piata femtech va ajunge sa valoreze peste 50 de miliarde de dolari. O suma mare, care insa le supara pe unele dintre femeile din domeniu. Ele declara ca piata de produse similare pentru barbati este mult mai dezvoltata si ca nu este deloc ok sa marginalizam domeniul lor. Plus ca, a durat, tot ele spun, prea mult ca aceasta sa se dezvolte.

Concluzia finala a articolului este ca denumirea in sine de femtech dezavantajeaza femeile si sta in calea unei mai mari expansiuni. Stiu ca este un subiect sensibil, dar imi voi spune si eu parerea. Si anume, cred ca persoanele din acest business, caci asta este, in fond, se victimizeaza excesiv, tocmai pentru a castiga o mai mare expunere. Sunt convins ca avem printre cititori si destule persoane de sex feminin. Pentru ele am doua intrebari:

stiati despre existenta femtech?

credeti ca piata de profil s-ar dezvolta mai rapid daca ar avea alt nume?

In alta ordine de idei, e clar ca avem probleme cu felul in care femeile sunt reprezentate in IT. Spre exemplu, doar 7% din joburile din industrie sunt ocupate de femei. Procentul este mai mare, surprinzator as zice, pe continentul american. Insa nici acolo nu stau cu mult mai bine. ebay este compania cu cel mai mare numar de angajati de sex feminin: 42%, urmata de Pininterest, cu 40%. La nivel de management, lucrurile stau si mai rau, insa avem si cateva prezente notabile acolo: Ginni Romety – CEO IBM si Cher Wang – co-fondator si Chariman la HTC. Pentru mai multe detalii interesante, va recomand acest studiu.