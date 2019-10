Flow lansat Timisoara: cat costa serviciul de inchiriere trotinete electrice

Se pare ca astazi (sau ieri) a fost lansat pe silent serviciul Flow de inchiriat trotinete electrice in Timisoara. Eu l-am descoperit intamplator, intr-o plimbare prin Piata Operei.

Trotinetele, asa cum se vede si in poza, nu sunt noi, ci probabil aduse din alte orase. Costul serviciului este urmatorul: 2 lei pornirea si 0.5 lei pe minut, insa cei de acolo au pregatit cateva pachete promotionale. De exemplu, daca ai incarci contul cu 30 lei ai 6 lei bonus.

Deocamdata vad ca sunt undeva la 15 trotinete in Timisoara, dar ma gandesc ca se vor inmulti in timp.

Inca nu am testat trotinetele dar o voi face in zilele care urmeaza. Sunt curios cat sunt de uzate si cum se comporta, avand in vedere ca sunt Xiaomi M365 – cum am si eu – si pot face o comparatie. In alta ordine de idei, Xiaomi M365 a ajuns acum sa coste doar 1740 lei.