Dacia Sandero se pregateste de facelift

Una dintre cele mai bine-vandute modele Dacia este Sandero. Aceasta a ajuns la a doua generatie, dupa lansarea oficiala din 2012 si facelift-ul din 2016. Darius chiar a facut un review acesteia din urma.

Ei bine, pentru 2020 se anunta o noua „schimbare la fata”. Bine, conform cu ceea ce au observat cei care au facut poza, este posibil sa avem parte si de o noua motorizare. Indiciul este acel cablu albastru, care pleaca de sub capota si ajunge in habitaclu.

Cum Sandero a preluat mereu linii de design si dotari de la Renault Clio, ne asteptam ca si noua lansare sa urmeze aceleasi coordonate. Astfel, este mai mult ca sigur ca vom avea un motor de 1.0 L, in trei cilindri, care va dezvolta 65 CP in versiunea mai mica, 72 CP in cea mijlocie si 100 CP in cea mare, aspirata turbo. Motorizarea diesel va avea 1.5 L cu 85 si 115 CP, in functie de optiuni. Cutia de viteze va fi, cel mai probabil, manuala in cinci trepte pentru motorul pe benzina si in sase, pentru cel pe motorina. Vom vedea daca va oferi si o versiune automata, insa eu as paria ca ea va veni dupa lansare, ca sa fie motiv si de un mic update.

Masina urmeaza a fi lansata fie la Salonul International Auto de la Geneva – in martie 2020 -, fie la cel din Paris, la final de septembrie.

Toate articolele noastre despre Dacia Sandero le gasiti aici.

Sursa: motor1.com