Am gasit clipul asta pe Youtube si vreau sa-l impartasesc cu voi. Este vorba despre produsele din zilele noastre care se strica des si parca imediat ce ies din garantie. Este vorba despre obsolescenta programata, o boala care loveste in special produsele electronice. Nu are rost sa va mai spun eu ceva, doar urmariti clipul si discutam in comentarii.