O noua frectie la picior de lemn: amenzi marite pentru soferii care folosesc telefoanele la volan

Faptul ca Romania este in top in ceea ce priveste decesele cauzate de accidentele rutiere, nu mai este de mult o stire, din pacate. La fel de trist este ca institutiile abilitate nu fac altceva decat sa contabilizeze victime, in loc sa actioneze proactiv.

Poza de mai jos este preluata de pe site-ul Parlamentului European si ne pune in fata o realitate sumbra, insa cunoscuta deja noua:

În 2017, țările UE cu cele mai bun scor în materie de siguranță sunt: Suedia, Marea Britanie și Olanda. Țările cu cele mai slabe înregistrări privind siguranța rutieră sunt România, Bulgaria și Croația.

Asta in conditiile in care, acelasi site spune ca, intre 2001 si 2017, datorita dezvoltarii tehnologice si a regulilor europene, numarul accidentelor din UE a scazut cu aproape 60%. Politia Romana a publicat si ea o statistica pentru aceeasi perioada, care arata ca la noi accidentele auto au crescut cu aproape 20%. Este drept ca si numarul mortilor pe sosele a scazut cu aproximativ 26%, insa cel al ranitilor grav a urcat cu 35%.

Dupa ce v-am insirat toate aceste cifre, revenim in prezent, in Romania. Unul dintre ultimele acte ale guvernului Dancila a fost Ordonanta de Urgenta 11/2019, care prevede amenzi mult mai mari pentru participantii la traficul rutier, care folosesc telefoanele mobile, indiferenta ca ruleaza sau stationeaza la semafor.

Sa nu ma intelegeti gresit – nu folosesc telefonul cat sunt la volan decat extrem de rar. Iar pentru acele dati cand o fac, merit amenda prevazuta in lege, indiferenta de valoarea ei. Insa problema noastra nu erau valorile mici alea contraventiilor, ci lipsa interesului de a le aplica.

Ca sa fu sigur ca nu sunt tentat sa folosesc telefonul la volan, mi-am setat telefonul sa treaca automat pe modul silentios cand senzorii de miscare simt ca sunt in masina. Optiunea exista la OnePlus 6 personal, insa nu stiu daca se poate activa si pe alte telefoane. In plus mi-am cumparat un radio cu bluetooth, in batranul Logan, ca sa pot efectua apeluri, daca e musai. Cu toate acestea, se mai intampla sa verific scurt telefonul, cateodata, cand sunt la semafor. Cu toate acestea, nu mi s-a intamplat pana acum sa fiu oprit pe dreapta de vreun agent de politie. In plus, la noua masina, am optat din start la un sistem audio care sa permita conectarea smartphone-ului la el, ca sa pot sa vorbesc linistit la telefon, daca e nevoie.

Articolul a fost redactat de ieri, cand OUG a intrat in vigoare, insa am asteptat pana azi cu publicarea. Am umblat in timpul asta prin Timisoara si prin imprejurimi, ca sofer si ca pasager. Nu am intalnit nici macar un echipaj de la rutiera, desi, teoretic, ar fi avut de ce sa iasa pe trasee.

Asa ca, vedeti voi, problema cred ca este la felul in care se aplica legea, nu la amenzile prea mici. Atat timp cat nimeni nu sta sa o aplice, putem avea cele mai mari contraventii din UE sau chiar din lume. Asta nu va schimba cu nimic situatia de pe drumurile tarii, care devin tot mai rosii, de la sangele victimelor. Dar, nu-i asa, macar politicienii se pot lauda ca au incercat sa schimbe ceva?

Prevederile Ordonantei, le gasiti aici.