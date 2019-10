Mercedes cheama in service sute de mii vehicule

Mercedes cheama in service peste 260.000 de vehicule, inclusiv modele Sprinter, din cauza unor probleme cu privire la emisiile cauzate de motoarele diesel. Sunt chemate in service 260.000 de unitati Sprinter si alte sute de mii de masini echipate cu motoarele OM651 cu norma de poluare Euro 5. O rechemare in service era iminenta pentru Mercedes deoarece KBA a avertizat ca producatorul foloseste programe ilegale de gestionare a emisiilor.

Mercedes (Daimler) nu a spus cu exactitate numarul de masini ce vor fi aduse in service, insa a spus ca este vorba despre un numar format din 6 cifre.

“Mercedes-Benz customers will be notified in writing over further actions if their vehicle is subject to the recall and a software update can be installed,” the company said