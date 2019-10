Rezultate sondaj: dark mode nu este prima optiune a cititorilor nostri

Recunosc, sunt un fan al „dark/night mode” si il activez peste tot unde se poate: in toate aplicatiile de pe Windows sau telefonul mobil. Insa acum 3-4 ani nu puteam sa-l suport. Asa ca m-am gandit sa va intreb pe voi cum ar fi daca am avea dark mode pe Arena IT.

Ei bine rezultatul a fost relativ strans dar clar: 55% din respondenti au spus ca nu ar dori sa citeasca Arena IT pe negru, pe cand 45% au spus ca le-ar placea asta. Ca atare, scurt si la obiect, introducerea unui buton de switch pentru dark mode nu va fi o prioritate, insa probabil ca o voi face in viitor, pentru cei aproape 500 care au spus ca si-ar dori asta.

In alta ordine de idei, stiu ca exista extensii de browser care-ti afiseaza un site anume in dark mode, eu am incercat cateva dar toate cam stricau site-ul, in loc sa-l faca mai lizibil. Daca gasiti voi ceva care merge bine va invit sa le lasati in comentarii.