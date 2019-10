Xiaomi Mi Earbuds (Redmi Airdots) review: niste casti comode si usor de folosit

Recent mi-am cumparat o pereche de Xiaomi Mi Earbuds (cunoscute si ca Redmi Airdots – exista totusi o diferenta intre ele pe care o voi detalia) dupa ce am tot citit pe un grup de Facebook ca sunt bune si ieftine.

Practic, am decis sa inlocuiesc castile de la OnePlus (Bullets Wireless 2) cu ceva care sa nu aiba fire si sa fie usor de folosit. Asa ca am zis sa dau o sansa acestor casti de la Xiaomi.

Pe piata castile se vand si sub brandul de Xiaomi si sub brandul de Redmi (Earbuds sau Airdots). E greu sa faci diferenta dintre ele pentru ca vanzatorii pun de obicei ambele denumiri in titlu. Insa daca la inceput am crezut ca nu exista nicio diferenta hardware intre ele, dupa cateva cautari am gasit ca totusi ar exista: pe unele controlul e facut cu butoane hardware iar pe altele cu touch. Pe ale mele controlul e hardware.

Ce e rau la ele

Asta ar putea fi chiar si primul minus al castilor – butonul se apasa prin forta mecanica si astfel iti generezi o anumita presiune in ureche plus un zgomot de click la apasare. Un alt minus, daca tot am inceput cu asta, e ca pe YouTube (si pe Netflix dar mai putin) exista o intarziere sesizabila (depinde si de video) intre sunet si imagine. Nu e foarte deranjanta, insa se observa cel mai bine atunci cand vezi oameni vorbind.

Ce imi place

Imi place ca stau bine in urechi, se incarca in cutie si bateria tine mult: inca nu stiu cat, pentru ca nu le am de multa vreme, insa Xiaomi promite vreo 4h fara incarcare, dupa care le pui in cutie si se vor mai incarca de cateva ori.

Izoleaza bine mediul exterior – atentie la trafic daca le folositi pe bicicleta/trotineta – si sunetul e puternic. Poate n-au bas foarte accentuat insa e in regula. Eu nu le pot folosi la maxim, de exemplu.

Cutiuta in sine e mica si o poti pune in buzunar, fata de castile cu fir de la OnePlus care, desi imi placeau mai mult overall, erau mai incomod de folosit.

Ce as imbunatati

Sunetul microfonului care este puternic, atat de puternic incat de multe ori interlocutorul aude si cel mai mic zgomot din jurul tau si nu neaparat vocea ta.

De asemenea, cutiuta se incarca cu microUSB… in 2019. Nu are wireless charging si nici USB-C. Deci aici ar fi loc de imbunatatire, insa avand in vedere pretul de 120 – 150 lei (eu le-am luat cu 133 lei) cred ca pot trece peste aceste neajunsuri.

In pachet castile vin cu inca 2 marimi pentru ciupercutele de silicon.

Apropo de asta, tu ce casti wireless folosesti? Le recomanzi?

Grupul de Facebook care m-a inspirat sa cumpar castile este „Ce ne-am cumparat azi?”