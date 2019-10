Cateva ganduri la ceas de dimineata….

Acum aproape un an, ultimele update-uri oficiale ajungeau pe Google Nexus 5X si 6P. Am scris atunci ca momentul era cronica unei morti anuntate o data cu lansarea gamei Pixel.

Aceasta va avea parte de o noua generatie, anuntata chiar azi. Intre timp, insa, acelasi Google mi-a adus aminte de o vizita in Bulz, judetul Bihor, de acum fix trei ani. Eram intr-un team-building cu colegii de atunci si, unul dintre jocurile gandite de traineri, a fost sa facem un traseu de aproape 10 km prin padure. Desi am fost sceptic initial, am ajuns sa ma bucur ca am ales sa il fac in totalitate, pentru ca peisajele gasite de-a lungul drumului au fost… Dar mai bine va las pozele mai jos, sa va convingeti voi:

Pe vremea aceea aveam un Nexus 6P in dotare, telefon pe care inca il mai foloseste cu brio juniorul companiei. Bonus, are instalat pe el si Android 9 Pie, custom rom. Si acum ajung la motivul principal al articolului: nu vi se pare ca pozele au iesit foarte bine? Adica, daca un telefon lansat acum mai bine de patru ani este capabil sa faca fotografii de asa nivel, chiar avem nevoie de un telefon nou in fiecare an? Nu discutam despre cazurile particulare, cand utilizatorii folosesc smartphone-ul exclusiv pentru camera foto, ci de cei normali, ca si mine… Uite ca m-am convins sa mai raman un an pe OnePlus 6!

Voi mai aveti telefoane de trei-patru ani vechime pe care le folositi si care inca fac fata la capitolul foto?