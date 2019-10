Lansarea Google Pixel 4

Despre viitorul flagship Google, Pixel 4, v-am tot scris. In cazul in care vreti sa revedeti toata arhiva, folositi o puteti consulta aici.

Astazi insa, este ziua cea mare! Google ne va prezenta, printre alte produse, noul tandem Pixel: 4 si 4XL. Evenimentul va avea loc la New York, locul traditional ales de Big G pentru astfel de situatii.

In cazul in care doriti sa urmariti toata transmisia live, pe YouTube, folositi linkul de mai jos:

Am vazut ca avem chiar si optiunea de a putea alege sa fim notificati la inceputul evenimentului. Personal nu voi face asta, pentru ca am un grup de prieteni care a vor anunta despre desfasurare, dupa modelul Minutul si Scorul, vechea emisiune de la Radio Romania Actualitati.

Eu sunt in asentimentul lui Gabriel, si cred ca voi sari din schema cumpararea telefonului, desi o aveam in plan. La final, va adresez voua intrebarea: aveti in plan achizitia noului Pixel?