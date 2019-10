Sondaj: folosesti o folie de protectie pe ecranul telefonului?

„Telefoanele ieftine devin bune si telefoanele bune devin ieftine” – asta spunea MKBHD. Si este partial adevarat, pentru ca in ultima vreme flagship-urile trec lejer de 1200 euro iar asta nu e deloc ieftin!

Este foarte adevarat insa ca poti sa cumperi un telefon bun, in ziua de astazi, cu 400 euro, iar diferenta intre 400 si 1200 euro nu se va justifica la niciun capitol hardware sau software, daca ma intrebati pe mine.

Insa avand in vedere ca purtam in buzunarele noastre teancuri de bani, sub forma unui dreptunghi din sticla si metal, eu cred ca protectia acestora devine tot mai importanta.

Si stiu ca este un paradox, ne luam telefoane dupa cum arata iar dupa aceea punem o carcasa de plastic si o folie pe ecran, iar tot design-ul producatorului se duce pe apa sambetei. Insa realitatea e ca nu ne permitem sa distrugem ceea ce poate am cumparat cu economii de cateva luni sau chiar un an.

Eu unul folosesc pe al meu OnePlus 7 Pro o carcasa pe spate – obisnuiam sa folosesc una originala de tipul „sandstone”, dar s-a stricat dupa mai putin de doua luni – si o folie pe fata. La fel si cu folia: am avut-o pe cea originala care arata foarte bine, pana cand la un moment dat s-a desprins in buzunar si au intrat 1000 de scame sub ea. Initial am incercat o folie de sticla dar am fost de la inceput rezervat iar dubiile mele s-au adeverit: din cauza ecranului curba folia nu se lipea cum trebuie pe o margine.

Asa ca am revenit la prietenii mei de la Smart Protection – care au decis sa sponsorizeze acest articol, care infoliaza orice si care acum au inceput sa produca (da, ei le produc) si folii mate, carora am zis sa le dau o incercare. Apreciez cel mai mult la ei usurinta cu care se face instalarea foliei (acasa la tine) si atentia la detalii: foliile vin ambalate frumos si ti se ofera toate instructiunile si accesoriile necesare instalarii.

Mi-a placut inca de la inceput folia mata de pe spate, insa pe fata mi s-a parut ca imi strica claritatea imaginii. Dupa vreo doua zile, cand s-a dus de tot lichidul din spatele foliei, am inceput sa ma obisnuiesc si cu folia de pe ecran si imi place tot mai mult. Este adevarat insa ca iti da un mic efect de „grain”, care e un pic de tot exagerat in poze dar care daca esti o persoana foarte pretentioasa la capitolul „ecrane” s-ar putea sa te deranjeze, iar atunci iti recomand sa-ti iei mai bine o folie lucioasa. Si nu te opreste nimeni sa le ceri o folie lucioasa pentru ecran si una mata pentru spate, oamenii sunt foarte deschisi.

Asadar revenim, dupa o lunga introducere, la intrebarea din titlu: tu folosesti o folie de protectie pentru ecranul telefonului tau? Daca da, de care? Daca nu, lasa-ne un comentariu si spune-ne cum merge asa.