OnePlus 7T si 7T Pro – disponibile in magazinul oficial

Acum fix o saptamana, Darius va relata detaliile despre noua gama T de la OnePlus. Ei bine, la fix sapte zile dupa, avem parte de ele in stocul online.

Daca sunteti interesati de achzitie, aflati ca puteti merge pe OnePlus.com/ro ca sa faceti asta. Site-ul este cel oficial al producatorului chinez, deci veti beneficia de garantie si de optiunea de retur, in primele 15 zile de la primirea produselor. In plus, acestia se lauda cu trimiterea pachetelor in 24 de ore! Din experienta proprie, va pot spune ca acestea vor ajunge la voi la timp, livrate prin DHL. Din pacate, varianta McLaren va fi disponibila doar peste 19 zile…

Preturile practicate sunt:

One Plus 7T cu 8 GB RAM si 128 GB spatiu de stocare, in varianta Glacier Blue sau Frosted Silver – 599 Euro (aproximativ 2850 lei , la cursul de azi)

(aproximativ , la cursul de azi) One Plus 7t Pro cu 8 GB RAM si 256 GB spatiu de stocare, in varianta Haze Blue – 799 Euro (aproximativ 3610 lei , la cursul de azi)

(aproximativ , la cursul de azi) One Plus 7t Pro McLaren Edition cu 12 GB RAM si 256 GB spatiu de stocare 859 Euro (aproximativ 4085 lei, la cursul de azi)

Evident, ca de fiecare data va puteti cumpara un accesoriu gratuit sau la reducere folosind voucher-ul nostru de 10 Euro.

Nu va mai plictisesc cu specificatiile celor doua modele, pentru ca le gasiti in articolul mentionat la inceput. Insa va pot da un sfat, daca imi permiteti: daca aveti deja OnePlus 7Pro, noua generatie va aduce in plus doar schimbari minore, care nu ar justifica schimbarea lui. Daca sunteti vreun impatimit al brand-ului, banuiesc ca veti trece pestr impediment. De altfel, acesta este si motivul pentru care vom incerca sa obtinem 7T la teste. 🙂

PS: Sunt curios daca si-a comandat cineva vreunul dintre terminale. Astept raspunsurile in rubrica de comentarii.