Review Acer Predator Helios 300 – un super laptop de gaming

Acer Helios 300 este unul dintre cele mai reusite laptop-uri de gaming din acest an. Am testat generatiile din 2017 si 2018, insa cel de anul acesta este net superior din toate punctele de vedere. Acer a imbunatatit seria Helios incat cu greu poti sa ii mai gasesti defecte sau cu greu poti sa gasesti un rival mai bun. Absolut tot laptop-ul este construit de la 0 si au schimbat tot. Au imbunatatit ce era de imbunatatit, drept dovada ca review-urile noastre nu sunt degeaba si companiile tin cont de ele.

Helios 300 in configuratia primita de mine este puternic si pregatit sa ruleze orice joc fara probleme. La interior are un procesor Core i7-8750H, o placa video RTX 2060 de 6GB, ecran de 15.6 inch Full HD cu 144Hz si 3ms, 32GB de RAM, SSD de 1TB si HDD de 2TB.

Design

Probabil cel mai mare impact il are design-ul, net superior generatiei anterioare. Nu doar ca arata altfel dar se si simte ca este construit mai atent si cu materiale mai bune. Senzatia inca de la primul contact este de produs premium, bine construit, solid.

Este realizat din plastic si metal pentru o rezistenta mai buna. In zona tastaturii este metal, iar capacul ecranului are o textura metalica desi el este din plastic.

Tastatura este foarte buna, bine spatiata si cu o cursa medie a tastelor. Este iluminata in culoarea specifica seriei, adica un turcoaz cum nu prea vezi des, iar porturile sunt asezate in sfarsit normal.

De exemplu avem pe partea dreapta urmatoarele porturi: HDMI 2.0, DP, USB 3.0 si USB Type C.

Pe partea stanga avem: 2x USB 3.0, jack audio, LAN, mufa de incarcare. In sfarsit este asa cum trebuie. Mufa de incarcare pusa pe dreapta este deranjanta, in schimb pe stanga este perfect. Si mai bine era daca o puneau in spate.

O singura mentiune am la trackpad. Este dintr-o singura bucata, nu are butoane la vedere ci trebuie sa apesi in colturi. Mi se pare doar ca trebuie apasat putin mai tare pentru a prelua comanda. In schimb este precis si placut de utilizat.

Ecran si difuzoare

Discutam despre un ecran de 15.3 inch Full HD cu 144Hz si 3ms timp de rapsuns. Este un IPS bun fara bleeding, fara zone mai putin iluminate vizibile ochiului, suficient de luminos la nivel maxim, cu contrast foarte bun si culori naturale.

Difuzoarele sunt amplasate pe buza inferioara, deci foarte aproape de utilizator. Se aud bine, tare, cu voci si medii placute dar cu putin bass. Nu asta cred ca este o problema atat de mare. In gaming nu ai nevoie de mult bass, iar pentru muzica sigur ai niste casti sau boxe.

Temperaturi

Avand un procesor puternic si o placa video la fel de puternica, laptop-ul are nevoie de un sistem de racire adecvat. De aceea Acer a implement noul AeroBlade 4 cu tehnologie 3D. Acest nou sistem de racire nu doar ca este mai eficient, dar este si mai silentios.

Ventilatoarele sunt mult mai bune, sunetul nu mai este atat de deranjant in sarcina si temperaturile sunt mai mici in sarcina. Acer a anuntat acest nou sistem de racire anul acesta si il regasim si pe alte modele.

De exemplu, in benchmark-uri temperatura maxima atinsa de procesor a fost de 77 de grade, iar in idle a fost de 35. Sunt temperaturi nu bune ci FOARTE BUNE pentru un laptop de gaming si va spun asta din experienta, ca am testat probabil sute de modele.

Nu stiu cum a reusit Acer o astfel de performanta caci pana si laptop-ul meu se incinge mai tare si are acelasi procesor. Iar zgomotul produs este mult mai ridicat.

Rezultate din jocuri

Am lasat jocurile pe setarile default deoarece isi pot da seama dupa hardware daca pot sau nu rula pe anumite setari grafice. Cam toate jocurile au fost pe nivelul maxim, High sau Ultra in functie de joc, cu AA activat, DirectX12 unde a fost cazul, totul ca la carte.

Gasiti tot aici si cateva teste sintetice, insa cred ca tot rezultatele din jocuri sunt mai importante in acest caz.

JOC FPS AVG Rise of the Tomb Raider 60 HITMAN 98 AC Odyssey 55 BF1 85 GTA V 79 LoL 144

Concluzie

Helios 300 este bun, foarte bun. Incepand de la design si pana la performante, laptop-ul m-a impresionat placut. Are un sistem de racire bine pus la punct, o constructie solida si jocurile ruleaza impecabil.

Pe partea de conectica este plin, nu ii lipseste nimic. Ecranul este performant si se vede bine, tastatura de dimensiuni complete foarte bine spatiata iar greutatea nu este una exagerata.