ASUS ROG Phone II desfacut si analizat

ASUS ROG Phone II, unul dintre cele mai interesante telefoane din acest an, a ajuns pe masa lui Jerry. Acesta l-a desfacut si la analizat intr-un video pe care si voi il puteti vedea pe Youtube.

Jerry este un specialist si a testat multe telefoane. In cazul lui ASUS a remarcat cateva probleme tehnice in special la sistemul de racire. Aparent nu are un sistem cu vapori ci unul pasiv destul de clasic.

Teoretic telefonul nu s-a incalzi prea tare plus ca vine in pachet si cu un cooler care se ataseaza in momentul in care alegi sa te joci. In rest telefonul este foarte bine realizat.