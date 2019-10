Huawei negociaza vanzarea tehnologie 5G catre americani

Huawei nu are voie sa utilizeze tehnologia 5G in SUA, insa nu a spus nimeni ca nu are voie sa o vanda. Vicepresedintele Huawei, Vincent Pang, a declarat ca sunt de cateva saptamani in negocieri cu companiile din SUA.

Huawei se afla inca pe lista cu probleme si nu are voie sa faca afaceri cu companii americane fara permisiunea explicita a acestora. Insa sunt sanse mari ca tehnologia 5G a chinezilor sa treaca sub steagul american. V-am mai spus despre asta nu cu mult timp in urma.

In afara de Huawei, retelele 5G sunt dominate de Nokia si Ericsson, adica companii din Europa. Daca Huawei vinde tehnologia 5G americanilor, acestia ar putea sari in lupta cu Europa.

Alte detalii nu se cunosc inca, dar sigur vom reveni.