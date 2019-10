Call of Duty Modern Warfare a primit deja optimizare pentru Nvidia

Nvidia a anuntat un nou driver pentru jocul Call of Duty Modern Warfare. Jocul urmeaza sa fie lansat in cateva zile, iar Nvidia deja a venit cu un driver special pentru acest joc. Deci cine are o placa video Nvidia va putea rula jocul foarte bine. Nvidia este partener oficial pentru acest joc, iar inginerii companiei lucreaza pentru a le oferi gamerilor cea mai buna experienta. Nvidia a colaborat cu Activision si Infinity Ward pentru a aduce ray tracing-ul in timp real, Nvidia Ansel si Nvidia Highlights in joc fix in ziua lansarii. Cum este si normal.

Gamerii care doresc să își facă un upgrade pot beneficia acum de bundle-ul GeForce RTX Call of Duty: Modern Warfare, care, pentru o perioadă limitată de timp, le oferă gratuity jocul Call of Duty: Modern Warfare la achiziția unei plăci grafice RTX sau a unui laptop sau system PC dotat cu o astfel de placă grafică. Bundle-ul va fi disponibil până la epuizarea stocului.