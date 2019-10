Viitorul Huawei pare a fi in India

Despre scandalul Huawei – SUA am mai tot scris aici, asa ca nu voi mai relua toata increngatura de evenimente. Insa am citit pe portalul bbc.com o stire care mi s-a parut interesanta.

Articolul mi-a fost sugerat de Google, dupa ce citisem anterior unul despre motivele din spatele succesului telefoanelor chinezesti pe piata indiana, in special ale celor Xiaomi. In esenta, ambele au la baza observatia cum ca India reprezinta o piata atractiva pentru industria telecom, fiind extrem de vasta si relativ nou dezvoltata. In plus, puterea de cumparare nu este atat de mare, ca in alte state, iar utilizatorii se indreapta catre produse cat mai accesibile, adica exact targetul companiilor chinezesti.

Pe langa terminale, piata indiana de telecomunicatii are nevoie si de infrastructura. Iar cum aceasta nu are o vechime mare, pot adopta relativ usor tehnologie noua – in speta 5G. Cum UE, SUA si alte cateva state (Australia, Noua Zeelanda sau Taiwan) au renuntat deja la orice contract cu Huawei, India a devenit extrem de atractiva pentru acestia. In plus, nu mai este vorba despre vreo strategie de piata, ci pur si simplu de asigurarea a insasi existentei companiei.

Desi administratia Trump pune presiune pe cea de la New Delhi, aceasta pare inclinata sa aleaga sa continue cu Huawei. Pe langa faptul ca tehnologia acestora este competitiva – unele voci spun ca este chiar cea mai buna de pe piata -, mai este si ieftina si la indemana. Cum comenzile de echipamente au scazut, iar granita celor doua state este comuna, chinezii pot livra aproape imediat tot ce este nevoie.

Din punctul meu de vedere, India se afla intr-o postura extrem de favorabila acum, putand negocia la ambele capete. Pe langa interesul Chinei pentru piata lor, ei pot negocia cu SUA mutarea facilitatilor de productie de acolo pe propriul teritoriu (vezi cazul Apple, care va inceta sa produca iPhone-uri in tara lui Mao). Si, cu viitoarele alegeri prezidentiale la orizont, Trump pare tot mai interesat de negociere.