O companie care vindea telefoane securizate era condusa de infractori

Cand eram elev, la lectia de limba romana in care am invatat despre proverbe si zicatori, am intalnit una pe care nu o prea intelegeam pe atunci: „a pune lupul paznic la oi”. Peste ani, insa, am descoperit ca oamenii rai pot ocupa astfel de pozitii: parlamentari , politicieni , paznici, casieri etc.

Ei bine, iata ca se poate merge chiar mai dreptate – MPC Secure Comms, o companie care se ocupa cu vanzarea de gadgeturi securizate: smartphone-uri in special, dar si tablete si calculatoare. Software-ul pe care acestea il rulau era extrem de sigur si promotea sa te protejeze de orice mana criminala. Insa, dupa ce firma a dat faliment, aflam ca in spatele ei se aflau doi infractori. Cunoscuti sub numele The Brothers, acestia si-au inceput afacerea cu BlackBerry, trecand apoi la Nexus 5 si 5X care aveau instalat un OS dezvoltat de developerii MPC pentru clientii care doreau protectie si discretie maxima.

The Brothers sunt cercetati acum pentru trafic de droguri si pentru crima. In cazul in care sunteti curiosi, puteti citi intreaga poveste, pe site-ul vice.com/en.

Morala intamplariilor este simpla: aveti grija de datele voastre, dar fiti si mai atenti la cei care va vand sistemele de securitate.

Sursa: theverge.com