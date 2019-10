Ce diferente am gasit intre iPhone 11 si iPhone 11 Pro in utilizare

Pret de o saptamana am avut un iPhone 11 de la iStyle la test. L-am luat mai mult sa fac un comparativ simplu intre el si iPhone 11 Pro-ul personal la care o sa vina un review in curand. Din pacate diferentele sunt mai mari decat ma asteptam.

Despre iPhone 11 o sa discutam intr-un review dedicat, Darius cred ca o sa-l faca. Eu doar va spun ce diferente am remarcat si cat de mari sunt.

In primul rand constructia. Nu am vazut in viata mea un telefon mai alunecos decat iPhone 11. Este cel mai alunecos telefon din cate s-au facut vreodata. Daca nu ai o husa la el inca din prima zi sunt sanse foarte mari sa-l faci praf.

Aluneca de pe orice sufrata, iar marginile ecranului sunt mai groase in comparatie cu 11 Pro. Este si mai lat si mai lung si automat mai greu de prins, lucru care il face greu de utilizat cu o singura mana, de fapt imposibil.

O alta diferenta uriasa este ecranul, LCD vs OLED. Puse unul langa altul ecranul lui iPhone 11 se vede foarte nasol. Negrul este gri, iar culorile sunt sterse. Nu ma intelegeti gresit, ecranul lui 11 este foarte bun, poate cel mai bun LCD de pe piata, insa daca le pui unul langa altul intelegi cat de mare este diferenta.

O alta diferenta pe care o vei vedea doar daca ai ambele telefoane sunt animatiile. Cel putin atunci cand inchizi ecranul, animatia de pe iPhone 11 este mai rapida.

Camerele foto sunt diferite si nu doar pentru ca pe Pro ai una in plus. Nu despre asta este vorba. Calitatea pozelor este mai slaba dar nu cu mult. Diferentele sunt mici, dar exista. iPhone 11 Pro capteaza mai multe detalii. Despre asta o sa vedem in review-ul final cand atasam toate pozele.

Desi iPhone 11 suporta incarcarea rapida, in pachet nu primesti un incarcator rapid. Este rusinos sa faci asa ceva in 2019 indiferent ca te cheama Apple sau Huawei. N-ai cum…

FaceID-ul pare sa mearga la fel pe ambele telefoane, insa pe iPhone 11 este putin diferit. Sa va explic: daca din x motive nu iti recunoaste fata iti cere imediat PIN-ul. Eh, pe 11 Pro daca nu iti recunoaste fata tot iti cere PIN-ul, dar FaceID-ul ramane activat si te scaneaza in continuare si se deblocheaza.

Pe iPhone 11 daca nu ti-a detectat fata din prima esti obligat sa bagi PIN-ul. Nu am inteles de ce pe iPhone 11 Pro te scaneaza si a doua oara, si a treia oara…

iPhone 11 este un telefon foarte bun la pretul lui. Cine vrea sa faca upgrade de la un telefon mai vechi precum 6, 6s, SE sau chiar 7 o poate face fara probleme la iPhone 11 daca activitatile de baza sunt Facebook, Insta, apeluri si poze. Are o camera buna si o autonomie de invidiat.

Insa cine este un user experimentat va observa ca iPhone 11 Pro este un salt mare. Diferentele sunt vizibile intre cele doua telefoane si nu sunt doar pe hartie.

Diferenta de aproape 2000 de lei intre iPhone 11 si iPhone 11 Pro este justificata. Pro este mai compact, are un ecran de 100 de ori mai bun si un setup foto care nu cred ca are rival anul acesta.

Pe scurt iata diferentele:

ecranul LCD vs OLED

incarcarea rapida

constructia

camerele foto

FaceID

Am mai facut un experiment si i-am dat telefonul prietenei mele care are un iPhone SE. Dupa ce l-a butonat pe al meu si i-a placut, iPhone 11 i se parea o abominatie. Clar este mai bun decat SE-ul si este un salt urias, insa pana si ea a vazut ca sunt diferente clare intre 11 si 11 Pro si l-a scos din ecuatie.

Initial era vorba ca vom trece amandoi pe Pixel 4 anul acesta. Eu m-am grabit si mi-am luat 11 Pro ca stiam ca Google o dea de gard. Nu atat de tare totusi. Cand si prietena a vazut cat de naspa este Pixel 4 a decis ca va ramane pe iPhone, insa cel mai probabil va fi un Pro.

Google era la un pas sa ne convinga, iar Apple ne-a dezamagit cu iPhone 11, dar ne-a surpins cu 11 Pro. Chiar daca iPhone 11 este un telefon bun este adresat maselor. Va fi cel mai vandut iPhone: este ieftin, mare, are multe culori misto, o camera foto foarte buna si autonomie de invidiat.

Insa cine cauta o experienta de top, un ecran mai bun, o camera foto si mai buna, o constructie compacta si premium, practic o alternativa cinstita pentru ceea ce gasim in ecosistemul Android de la Huawei, Samsung sau OnePlus, sigur trebuie sa aleaga versiunea Pro.

Desi spuneam ca iPhone 11 Pro nu isi merita aceasta denumire, imi retrag cuvintele deoarece in comparatie cu iPhone 11 este un salt mare.

iPhone 11 in versiunea de 64GB pleaca de la 3749 lei, iar iPhone 11 Pro tot de 64GB pleaca de la 5400 lei, adica o diferenta de 1650 lei. De banii astia iei un telefon foarte bun.