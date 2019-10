Alphabet inregistreaza cresteri de venituri in Q3 2019

La inceputul anului, Alphabet – compania-mama a Google – inregistra rezultate nu tocmai bune, pe fondul miscarii #meetoo (detalii gasiti aici).

Ei bine, iata ca au iesit la iveala si rezultatele financiare pe Q3 2019, care arata cresteri majore la capitolul venituri. Mai precis, fata de aceeasi perioada a anului trecut, acestea au crescut cu 18%, ajungand la 40.5 miliarde de dolari. In plus, venitul operational anual a crescut si el cu 23%, de la 8.6 la 9.1 miliarde de dolari. Profitul operational a scazut insa cu 3 procente, pana la 23%. Cred ca investitiile efectuate sunt, in mare parte, cele responsabile de acest ultim parametru.

Din cate am inteles, principalii factori care au generat cresterea veniturilor sunt serviciile de cloud, motorul de cautare Google (varianta pentru smartphone) si YouTube. In plus, mai ales datorita primului dintre cele trei, numarul de angajati a crescut cu aproape 6500 de persoane. Se vede si faptul ca anul asta, spre deosebire de alti ani, au lansat un telefon si in vara, nu doar in toamna. Pixel 3a si 3a XL sunt si ele responsabile de crestere, desi nu s-au facut publice sumele respective.

Ca si fapt divers, am descoperit ca Alphabet publica discutiile despre cifrele financiare din fiecare trimestru. Din cate vad, este o informatie publica, iar discutiile implica CEO-ul Google – Sundar Pichai si CFO-ul Alphabet si Google – Ruth Porat. In plus, sunt diversi reprezentati ai actionarilor, de genul bancilor de investitii in aceste conferinte telefonice. Mai jos este ce am gasit pentru perioada actuala:

Trecand peste toate cifrele de mai sus, stau si ma intreb pe cand o companie romaneasca va face publice cifrele financiare si discutiile cu creditorii sau actionarii. Imi aduc aminte ca Poli Timisoara, pe vremea BKP, publica astfel de balante pe site-ul clubului, motiv indeajuns sa il faca pe Mitica „Oracolul din Balcesti” Dragomir sa afirme ca, in felul asta, nu vor avea multe zile de trait. Si asa a fost….

Sursa: androidauthority.com