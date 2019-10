Atac cibernetic in Georgia

Pe vremea copilariei mele umbla un banc, mai pe sub mana asa, dar pe care il stiau muuulti dintre cunoscutii mei:

La ora de geografie, profesorul intreaba elevii: – Cu cine se invecineaza URSS? Un elev mai glumet raspunde: – Cu cine vor ei, domnule profesor!

Am facut intrarea pentru ca vom discuta despre un stat cu care se invecineaza Rusia, si anume Georgia. Desi hackerii rusi sunt banuiti ca si-au bagat coada si prin statul american cu acelasi nume, pe timpul campaniei prezidentiale a lui Trump, acum si-au ales o tinta mai aproape de casa. Si, la fel ca si acum trei ani, nu exista dovezi clare care sa duca la ei, insa toti ii suspecteaza.

De data asta, mai mult de 2000 de site-uri, printre care cel al televiziunii nationale, au fost atacate. Mai grav este ca si datele personale stocate pe serverele tribunalelor au fost accesate. In majoritatea cazurilor, atacatorii au lasat imaginea fostului presedinte georgian, Mihail Saakashvili, cu mesajul facut celebru de Arnold Schwarzenegger:

Cel putin putem remarca faptul ca hackerii sunt la curent cu noile lansari de la Hollywood, pentru ca seria Terminator va avea parte de o noua lansare in perioada imediat urmatoare.

Fostul presedinte al Georgiei, timp de doua mandate (2004 – 2013), Saakashvili a renuntat la cetatenie, pentru ca este cercetat pentru diverse capete de acuzare de catre justitia din Tbilisi. Desi detine cetatenia ucraineana, tara unde a fugit si a indeplinit functia de guvernator al regiunii Odessa, nici pe acolo nu duce lipsa de acuzatii. In fapt, i-a fost retrasa aceasta cetatenie in 2018, cand a fost deportat din tara, dupa trei ani de mandat, pentru ca apoi sa-i fie din nou atribuita, in mai anul acesta.

Motivul pentru care va scriu acest articol? Ei bine, numai anul acesta am aflat ca au existat atacuri multiple la nivel informatic, in sistemul de sanatate si cel de dirijare a traficului auto din Bucuresti. Iar masurile luate pentru protectia datelor in Romania par extrem de asemanatoare cu cele luate de statul fost sovietic. Stiu ca nu este de glumit cu asa ceva, insa sper ca hackerii, in cazul in care chiar reusesc asa ceva si la noi, sa nu il puna pe paginile atacate pe Iliescu cu al lui zambet. 🙂

