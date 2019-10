Castile AirPods Pro au fost lansate

Apple a lansat ieri noua pereche de casti AirdPods Pro. Acestea sunt tot modele wireless si au aparut in mediul online acum 6 luni. Zvonurile au fost adevarate si acestea sunt cele mai bune casti facute de Apple.

Au un design nou desi sunt asemanatoare cu generatia anterioara. Sunt mai scurte si au acel dop de cauciuc care intra in ureche. Asta inseamna ca izoleaza sunetul mai bine. De fapt sunt facute asa pentru functia de noise cancelling. Avand aceasta functie, Apple a venit si cu un sistem care reduce acea presiune deranjanta din interiorul urechii, foarte des intalnita la tipul acesta de casti. Pana nu le testeaza cineva nu stim cat de bine functioneaza.

In plus vin si cu microfoane care funtioneaza chiar si atunci cand nu vorbesti la telefon. Rolul lor este de a transmite in casti sunetul de la exterior astfel incat tu sa auzi ce se intampla in jurul tau atunci cand nu asculti muzica. Am testat functia asta pe alte modele de casti si este geniala.

Nu s-a spus nimic despre autonomie, insa probabil sunt ca la modelul aterior, 5 ore. Vin si cu acea cutiuta in care se incarca si vor fi disponibile din 30 octombrie. Atentie, funtioneaza doar pe iOS 13.2 care a fost lansat tot ieri.