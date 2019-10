Nvidia a lansat GTX 1650 SUPER si 1660 SUPER

Nvidia tocmai a lansat versiunile SUPER ale modelelor GTX 1650 si 1660. Aceste placi mid-range rivalizeaza cu seria RX 5500 de la AMD si sunt practic variante refresh-uite ale modelelor de baza lansate tot anul acesta.

GTX 1660 SUPER vine cu 1408 procesoare CUDA, 1530MHz frecventa de baza si 1785MHz in boost si memorie GDDR6 cu 14Gbps viteza. Aici este si diferenta fata de versiunea non SUPER care are o viteza de 5Gbps si este cu memorie GDDR5. Varianta SUPER este cu 20% mai rapida decat cea non SUPER si chiar de 1.5 ori mai rapida decat GTX 1060 6GB.

GTX 1650 SUPER vine cu 1280 procesoare CUDA vs 896 cate are versiunea non SUPER, o frecventa marita de 1665MHz si 1485MHz in boost, memorie GDDR6 cu o viteza de 12Gbps si 4GB. Este cu 50% mai rapida decat versiunea non SUPER si de 2 ori mai rapida decat GTX 1050.

Vor fi disponibile din 22 noiembrie, iar GTX 1660 SUPER pleaca de la 230 de euro