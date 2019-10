Samsung a prezentat Xcover Field Pro

Galaxy Xcover a fost raspunsul dat de Samsung in segmentul telefoanelor rugged. O definitie simpla a acestor tip de telefoane este ca sunt smartphones, in cele mai multe cazuri cu un hardware mediu si o baterie mare, dar cu o constructie care le asigura o viata lunga in cele mai grele conditii.

Cei de la Samsung au prezentat astazi cel mai nou membru al familiei Xcover si anume Field Pro. La exterior seamana cu un Galaxy S7 „imbracat” intr-o armura: este certificat IP68 si MIL-STD-810G la fel ca LG G8s despre care v-am povestit aici. Telefonul este destinat agentilor guvernamentali si pompierilor, politistilor, medicilor de pe ambulante tip SMURD si orice alte persoane care lucreaza intr-un domeniu unde riscul de a-ti distruge telefonul creste.

Pe partea de specificatii tehnice vorbim de o baterie de 4500mAh, care se poate schimba, iar in pachet sunt incluse 2 baterii. Ecranul este QHD de 5.1 inch, procesor Exynos 9810 ( folosit si pe Galaxy S9), 4GB RAM si 64 GB pentru stocare, cu posibilitatea de a-i extinde memoria cu ajutorul unui card SD. Pe partea stanga a telefonului gasim un buton de urgenta, care poate fi configurat sa trimita locatia odata ce este apasat. Vine cu Android 9 si va primi 10 cat de curand. In stilul old-school, avem o singura camera frontala de 8MP pentru selfie-uri si una de 12 MP pe spate. Sincer, nu vad de ce ai avea nevoie de camera de selfie-uri.

Daca pana acum telefonul pare banal, partea unde se deosebeste de restul telefoanelor rugged este pe partea canalelor: suporta canalul 14, numit si FirstNet (First Responder Network Authority) care este folosit in SUA de catre toate echipajele de interventie in caz de urgenta.

We know from talking to our customers who work in physically demanding environments that durability, reliability, and power are necessities in the products they use..