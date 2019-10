Diablo 4 ar putea fi anuntat anul acesta la Blizzcon

Blizzcon se va desfasura in California, SUA, pe 1 si 2 noiembrie si conform unei postari de pe Reddit, Diablo 4 ar putea fi anuntat in cadrul evenimentului.

Blizzard pare ca vrea sa ii impace pe toti fanii furiosi dupa dezvaluirea lui Diablo Immortal – un joc pentru telefoane mobile. Astfel ca, conform leak-ului, Diablo 4 va fi cel mai open-world Diablo de pana acum si va avea o poveste si lume mult mai intunecata decat predecesoarele titluri. Interactiunea cu lumea va fi mai ridicata, astfel ca personajul va putea folosi cai pentru deplasare si interactiona cu diverse obiecte din joc.

This lines up with everything I've heard about Diablo IV.

The game is shaping up well and is definitely what fans would want out of the game. Takes what people loved about D2 style, improves on D3 combat. https://t.co/5aXaQk528M

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 31, 2019