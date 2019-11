Twitter va interzice reclama politica

Intr-o perioada in care campania electorala este in toi in Romania, iar SUA se pregateste si ea de alegeri, Twitter anunta ca nu va mai accepta pe site reclame politice.

Stirea vine in momentul in care la noi campania electorala este in toi, mai avand doar 10 zile pana la alegerile prezidentiale. E drept ca romanii nu prea folosesc Twitter, care este mult mai utilizata in Statele Unite. In fapt, Donald Trump, presedintele SUA, pare mult mai interesat sa comunica pe aceasta cale cu lumea, decat prin intermediul conferintelor de presa clasice. Iar cum si la ei urmeaza in curand alegeri prezidentiale, stirea publicata pe contul CEO-ului Jack Dorsey capata un cu totul alt sens. Unde mai pui ca investigatia cu privire la implicarea hackerulor rusi la precedentul scrutin inca este de actualitate!

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Si, daca tot am amintit de cursa pentru Casa Alba, echipa lui Trump a declarat ca aceste interdictii sunt menite sa il cenzureze pe presedintele in functione, pe care tabara democrata, a lui Joe Biden saluta ideea si declara ca „este incurajator sa vedem ca, macar acum, nu banii sunt cei care conduc lumea”.

Cealalta retea globala, Facebook, a declarat ca nu intentioneaza o actiune similara, pentru ca „in democratie, nu credem ca este dreptul companiilor private sa cenzureze politicienii sau stirile”, dupa cum declara fondatorul acesteia, Mark Zuckerberg.

Ramane sa vedem care dintre cele doua atitudini va fi cea castigatoare, tinand cont ca sumele investite in publicitate politica in timpul campaniei americane vor depasi 6 miliarde de dolari, iar Facebook nu va avea alt rival in domeniu. 🙁

Sursa: dw.com