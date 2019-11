Oferta zilei – aspirator Roborock 2, card de memorie 64GB si altele

Am gasit 2 oferte bune la niste produse utile. Este vorba despre un aspirator Roborock v2 si un card de memorie microSD de 64GB la un pret foarte bun. Dar am observat si niste preturi bune la Altex pentru diverse produse.

Puteti alege sa luati aspiratorul fie de pe eMAG la pretul de 1769 lei, unul foarte bun, fie de pe PC Garage unde costa 1789 lei. Asta in caz ca nu va place eMAG-ul…

Iar cardul de memorie este un ADATA de 64GB, microSD, clasa 10 la pretul de 33 lei.

Pe Altex am gasit niste produse cu preturi mici. Ei spun ca este Black Friday, insa mi se pare ca este o mizerie…pare ca vor sa distruga conceptul de BF. In fine…

Daca aveti nevoie de un laptop nou am gasit un Lenovo de 15.6 inch, Full HD, procesor Intel Pentium Gold 5405U, 128GB SSD, Windows 10 la pretul de 1199 lei. Este un laptop foarte bun daca stati pe Facebook, filme online si alte chestii foarte basic.

Tot un Lenovo am gasit si la pretul de 1049 lei. Acesta are un procesor i3 6006U, 15.6 inch diagonala cu rezolutie HD, 4GB de RAM, 500GB stocare pe HDD si nu vine cu sistem de operare.

Alte oferte care mie mi se par bune, dar nu excelente. Chiar daca reducerile sunt mici pot fi importante pentru anumiti cititori:

Am pus oferta la Nokian pentru ca au un pret foarte bun. Am aceleasi anvelope cumparate anul trecut si am dat in jur de 310 lei/buc cu dimensiunea 185/60/15, Made in Finlanda. Sunt senzationale iarna si Darius poate confirma.

Link-urile sunt afiliate. Stati linistiti ca nu ne imbogatim de pe urma voastra, dar macar reusim sa supravietuim.