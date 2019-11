Review router Tenda AC8 – un liliac ieftin si bun

Tenda are produse ieftine si bune, echipamentele lor de retelistica fiind folosite in toate mediile. Pentru un home user care are nevoie de acces la internet si wi-fi in toata casa, Tenda vine cu solutii foarte accesibile si performante. Am testat AC8, un router foarte ieftin cu un design interesant.

Tenda AC8 este un router ieftin, il gasiti la Altex la 159 lei pret intreg fara reducere. Posibil sa-l gasiti in cadrul unei campanii la un pret si mai bun.

Acest router ofera tot ce are nevoie un utilizator intr-o casa obisnuita. Oricat as vrea sa fac acest review mai lung ca sa va impresionez ca stiu cuvinte, nu prea am cum sa fac asta. AC8 este atat de simplu si de usor de folosit incat totul se rezuma la cateva fraze.

Pe scurt, AC8 este un router gigabit, dual band, are 4 antene de 6dBi si un design ce imi aduce aminte de Batman sau de un liliac. Spuneti voi in comentarii daca seamana sau nu.

Imediat cum il scoti din cutie si il bagi in priza afla ca trebuie sa descarci aplicatia Tenda Wi-Fi din magazinul tau, App Store sau Play Store. Iti recomand sa faci asta inainte.

Dupa ce ai conectat router-ul la priza si la cablul de internet o sa fie nevoie sa il configurezi, fie din aplicatia proaspat instalata fie de pe PC. Pe PC trebuie sa te folosesti de formula magica: bagi IP-ul in bara de search, folosesti userul si parola trecute pe spatele router-ului si incep setup-ul.

Este un setup simplu si va incurajez sa vedeti acesti pasi in celelate review-uri pe care le-am facut la produsele Tenda. Este identic.

Daca va intrebati cam ce stie sa faca acest router va spun pe scurt ca este un best buy. Pentru cat este de ieftin are o acoperire Wi-Fi foarte buna.

Eu ma plang de acoperirea Wi-Fi din casa deoarece am multi pereti grosi si o distanta mare intre ultima si prima camera. Practic 2 range extendere nu fac fata.

Insa am gasit si routere bune care imi ofera o acoperire buna in toata casa si nu sunt neaparat scumpe. Tenda AC8 este la limita, aproape a reusit, deci il recomand celor care vor o acoperire buna.

Vitezele obtinute pe Wi-Fi nu sunt rele deloc. Am facut 3 teste: langa router, la o camera distanta si in ultima camera unde semnalul atinge o liniuta. Rezultatele le vedeti mai jos.

Meniul este simplu si are multe optiuni, insa cine accepta sa dea 160 lei pe un router sigur nu il cumpara pentru setarile complexe, pentru o configuratie deosebita sau alte lucruri complexe.

De mentionat si faptul ca poate fi folosit pe post de acces point sau repeater.

AC8 este acel router simplu pe care il arunci dupa canapea sau dupa un dulap si merge pana cand se strica. Este gigabit, deci poti sa descarci filme la o viteza buna daca ai un net gigabit, are acoperire buna, un design misto si un setup usor.

Minusuri? Sa spunem ca lipsa unui port USB, insa sincer la banii astia nu am pretentii. Si tot la minus as trece si prezenta a doar 3 porturi LAN in loc de 4 cum au majoritatea. Dar repet este un low cost.