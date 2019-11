Uniunea Europeana promoveaza SELFIE

De cate ori testez un telefon mobil, printre pozele urcate pe site, se numara si cateva mostre de selfie, ca tot este la moda sa te fotografiezi singur. Originar din limba engleza, cuvantul a fost inclus in Oxford English Dictionary in 2013, an in care a fost declarat cuvantul anului.

Stiati ca … dictionarul britanic mentionat mai sus contine aproximativ 600.000 cuvinte, fiind astfel cel mai lung dictionar oficial, conform Guiness World Record?

Insa nu despre acest tip de selfie vom discuta azi, ci despre ceva mai … interesant, as putea spune. SELFIE este acronimul provenit de la Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies. Acesta este un instrument conceput de Uniunea Europeana pentru a ajuta scolile sa integreze tehnologii digitale in procesele de predare, evaluare si invatare. Acesta are ca scop evidentierea punctelor forte, a celor mai putin bune si indica prioritatile de urmat. Este disponibil in toate cele 24 de limbi oficiale ale uniunii, plus rusa, din cate am inteles.

Partea buna este ca datele adunate sunt anonime, deci respondentii nu trebuie sa isi faca griji cu privire la faptul ca pot fi trasi la raspundere de cineva, in cazul in care rezultatele nu sunt cele scontate. Si, daca tot am vorbit despre ei, aflati ca pot participa la program elevi, cadre didactice si responsabili scolari. Procesul se face utilizand calificative de la 1 la 5, evaluarea dureaza doar 30 de minute, iar raportul final este trimis catre institutia de invatamant instant.

Cum saptamana trecuta s-a sarbatorit primul an „de viata”, am primit de la Uniunea Europeana si primele statistici de utilizare. Pana acum, peste 450.000 de elevi, profesori si lideri scolari, din 45 de tari au folosit sistemul, iar pana la final de an vor ajunge la aproape jumatate de milion. Nu am vazut o statistica exclusiv pentru Romania, dar am vaga impresie ca nu este un program prea popularizat la noi. Asa ca, va intreb pe voi, ca poate avem elevi, studenti sau cadre didactice printre cititori: voi stiati de program?

Sursa: site-ul Uniunii Europene