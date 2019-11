Android 10 soseste pe Asus Zenfone 6

Zenfone 6 este unul dintre telefoanele pe care mi-am dorit sa le testez anul acesta dar nu am avut ocazia.

Acesta a impresionat la lansare printr-un hardware competent si un pret bun. A luat ochii cu sistemul de camere, utilizand acelasi modul de camere si pentru selfie-uri si a venit cu un Android curat, 95% identic cu cel din programul Android One. Asus pare ca a reusit sa ia fata multor concurenti care folosesc Android One, astfel incat incepand de astazi update-ul pentru Android 10 este trimis catre Zenfone 6. O surpriza placuta care pune la colt pe Samsung si alti producatori din lumea Android, care sunt maxim in stadiul beta.

As fi vrut sa va pot da un link catre un magazin care il are in oferta, alaturi de un pret, dar se pare ca nici la ora actuala telefonul nu se gaseste.