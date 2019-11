OnePlus lucreaza la un ceas

Cel putin asa pare conform unei postari de pe Twitter.

OnePlus este una dintre companiile care a crescut organic si benefic atat pentru ea cat si pentru clienti. Desi motto-ul „flagship killer” a fost inlaturat din peisaj, telefoanele acestora au ramas in continuare unele dintre cele mai apreciate privind raportul calitate/pret. Pe langa telefoane, OnePlus au inceput sa produca si casti wireless, precum si o gama de televizoare. De acolo si pana la smartwatch-uri mai este doar un pas mic, pe care OnePlus s-ar putea sa-l faca. Miscarea pare cu atat mai buna cu cat si Google a achizitionat recent FitBit, ceea ce arata un interes, cat si o posibila cerere in crestere pentru ceasuri inteligente.

For all of you who have a fitness band right now, darlings, or are planning to acquire one shortly, I have two words: never settle.

— Tech Auntyji (@techauntyji) November 2, 2019