Orange a lansat reteaua 5G in Romania

Orange a lansat in Romania prima retea 5G. Suntem prima tara din Europa in care Orange a pornit aceasta tehnologie si este deja functionala in cele mai mari orase.

Astfel, tehnologia 5G este functionala in Bucuresti, Cluj si Iasi, iar oferta pe care o propune Orange este buna. Pretul este de 25 de euro pentru un abonament 5G care ofera trafic nelimitat cu viteze de pana la 1.2 Gbps, un abonament Deezer gratuit 24 de luni, Family HD TV Go, HD Voice Plus, number share si eSIM.

Poti cumpara si un telefon 5G de la Orange, un Galaxy S10+ 5G la un pret de 47 euro pe luna. Acum avem tehnologie 5G de la 3 mari companii: Orange, Vodafone si Digi. Telekom o sa vina in curand cu aceasta tehnologie deoarece stiu ca o testeaza de 2-3 ani.