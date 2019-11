Denumiri confuze si hardware reciclat

Am inceput sa discut cu un prieten despre diverse modele de telefoane Xiaomi si la 15 minute dupa inceperea conversatiei am ajuns amandoi zapaciti de cap.

Motivul e simplu si nu se aplica doar celor de la Xiaomi, dar ei sunt probabil cel mai bun exemplu. Fiecare mare producator de telefoane mobile isi reimprospateaza sau mareste anual gama de telefoane mobile si astfel e nevoie de denumiri noi. Din nou, cel mai bine este sa ne uitam la Xiaomi si o luam asa usurel: scriem pe GSMArena Redmi si avem rezultatele: Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8A sau recent anuntatul azi Redmi 8T! Bai fratele meu…chiar era nevoie de atatea modele? Stiti care sunt diferentele intre ele? Majoritatea habar nu au sigur si fara sa le compari direct fisele tehnice nici nu vei sti. Dar uite un caz concret: Redmi 8 si Redmi 8T – diferentele intre ele sunt ca T-ul are NFC si un incarcator de 18W in cutie. De ce nu au lansat doar varianta T si sa-i fi pastrat denumirea basic? Chiar era nevoie de un model nou? Iar exemplele pe aceasta linie pot continua.

Ne mutam la Nokia, unde eu am testat Nokia 7 Plus, iar Cristi Nokia 7.1. Ati fi tentati sa ziceti ca Nokia 7.1 este un upgrade peste 7 Plus, iar apoi inspectati foaia tehnica si constatati ca de fapt nu este. Trecand la 7.2 pe care il testez momentan, e din nou fratele mai mare a lui 7 Plus si 7.1. Ne uitam pe comparatia de mai jos si vedem acelasi procesor Snapdragon 660 folosit pe Nokia 7 Plus, care desi este puternic, are deja 2 ani vechime. Intr-adevar a primit mai multa memorie RAM si stocare si un senzor foto nou, dar partea cea mai importanta a ramas aceiasi.

Nu vreau sa-i las nici pe cei de la Samsung, cel mai recent exemplu este Note 10, care nu e altceva decat un Galaxy S10+ cu Stylus. Cine voia musai Stylus isi cumpara Note 10+, nu era nevoie sa fie doua modele de Note. Cine nu vrea televizor portabil in buzunar, dar vrea musai Samsung putea lua S10e sau S10 normal, care evident sunt si mai ieftine. Acum vor sa lanseze si un S10 Lite si posibil un Note 10 Lite….serios?

Lista e mult mai lunga, e un adevarat haos si la Huawei cu telefoanele entry-level si mid-range, dar ma opresc aici. Cred ca ati inteles ideea. Ce fac toate denumirile astea si toate micile diferente dintre telefoane in randul utilizatorului? In primul rand confuzie, in al doilea rand un model nou trebuie sa te motiveze si sa iti ofere niste imbunatatiri notabile ca sa renunti la cel vechi si sa iei altul nou. In realitate, este mai mult inselaciune: cumperi un telefon asa zis nou, care e nou la exterior si la interior nu. Consumerismul pornit de marile corporatii pentru a-si creste constant profitul au adus si telefoanele in situatia asta. Alt exemplu concret: Xiaomi Mi A1 si Mi A2 Lite: au acelasi hardware in proportie de 90% – nu era mai simplu sa oferi un an in plus de suport pentru Mi A1 in loc sa lansezi Mi A2 Lite? Problema e ca in momentul aparitiei lui Mi A2 Lite, Mi A1 avea deja 1 an vechime, s-a ieftinit si evident pentru Xiaomi nu mai era profitabil.

Odata cu o gama larga de modele evident ca devine si mai dificil sa lucrezi la actualizari pentru sistemul de operare si sa le livrezi repede, care afecteaza tot consumatorul.

Astfel, toata setea asta de profit produce doar confuzie si dezavantaje in randul potentialilor clienti. Problema care in urma cu ceva ani era doar la flagship-uri cu mici ajustari de la un an la altul a ajuns aproape pe toate gamele de telefoane si fara a spori competitivitatea dintre companii, doar lacomia.

Voi ce parere aveti? Doar mie mi se pare un haos total cu denumirile si trendul de pe piata?