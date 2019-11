Sonda Vyager 2 – primele mesaje din spatiul interstelar

Nu stiu cati dintre voi erati nascuti prin 1977, insa eu cu siguranta nu. In anul respectiv erau lansate in spatiu sondele Voyager pentru a permite oamenilor de stiinta o mai buna observare a galaxiei noastre.

Pe 20 august 1977, NASA lansa Voyager …2. Da, ati citit bine, iar eu am scris corect, desi am un pahar de vin in fata! 🙂 La 16 zile dupa ea, „geamana” Voyager 1 pornea si ea in explorarea spatiului cosmic. Motivul pentru care aceasta anomalie a avut loc este dat de traiectoria aleasa pentru fiecare dintre ele. Lansarea a fost efectuata de la baza din Cape Canaveral, din statul Florida.

Misiunea lor initiala a fost aceea de a studia cele patru planetele mari ale Caii Lactee. Astfel, Jupiter a fost vizitata pe 09.07.1979, Saturn pe 25.08.1981, Uranus pe 24.01.1986 si Neptun pe 25.08.1986. In cadrul acestui program spatial s-au descoperit noi inele ale lui Jupiter si noi sateliti ai celor patru planete vizitate, reusind chiar sa ii fotografieze din apropiere. Ma rog, intelegeti voi ce inseamna „din apropiere” in cazul misiunilor spatiale…

In acest moment, sunt cinci obiecte create de om care au depasit limitele sistemului nostru stelar: Pioneer 10 (lansata in 1972, ajunsa langa Jupiter doi ani mai tarziu; s-a pierdut contactul cu ea in 2003 si se indreapta intre constelatia Taurului), Pioneer 11 (lansata in 1973, trecuta pe langa Jupiter in anul urmator si pe langa Saturn in 1979, s-a pierdut contactul cu ea in 1995 si se indreapta spre constelatia Vulturului), cele doua Voyager (ambele pastreaza contactul cu NASA si se afla in heliosfera – 2 si in heliopauza – 1) si New Horizons (lansata in 2006, ajunsa langa Jupiter in 2007 si langa Pluto in 2015, se indreapta catre Centura Kuiper). Dintre toate, doar ultima a fost prevazuta a se deplasa in afara sistemului nostru solar, restul depasind cu mult durata de viata proiectata. Se pare ca Pioneer 11 va trece prin proximitatea unei stele din contelatia noastra peste vreo patru miliarde de ani. Asta in cazul in care nu apare vreo problema, nu il rapesc extrarestrii si daca vom mai fi noi pe aici sa putem verifica… Daca credeti ca glumesc cu extraterestrii, mai ganditi-va putin. Oamenii de stiinta spun ca nu pot verifica nimic din ceea ce exista dincolo de locul unde sondele mentionate mai sus au ajuns, drept urmare considera oarecum posibila existenta „omuletilor verzi” acolo. Iar cu ambele Voyager au la bord cate un disc de aur care contin imagini si sunete care ilustreaza planeta noastra, sansele s-au imbunatatit, as spune!

Dar, sa revenim la subiectul principal al articolului… Recent, cercetatorii de la California Institute of Technology, care coordoneaza descoperirile Voyager 2, au publicat primele date culese de aceasta, de la intrarea in spatiul interstelar. La momentul trecerii granitei senzorii au depistat modificari ale razelor cosmice, ale densitatii plasmei, ale incarcaturii particulelor si ale campurilor magnetice. Fiind vorba de un alt punct de intrare decat cel al lui Voyager 1, oamenii de stiinta au putut compara rezultatele pentru a intelege mai bine structura spatiului respectiv, precum si a elementelor contituente. Astfel, NASA a aflat ca heliopauza (zona de la extremitatea sistemului solar, unde plasma interstelara se loveste de cea purtata de vanturile cosmice) este extrem de uniforma. In plus, se pare ca, pentru prima data, s-a descoperit ca particule cu incarcatura s-au scurs din interior catre exterior – in spatiul interstelar. Momentan nu au fost emise ipoteze cu privire la cauzele acestui fenomen.

In cazul in care v-am facut interesati, aflati ca inginerii si oamenii de stiinta de la Agentia Spatiala Americana au creat un site dedicat celor doua sonde-gemene (https://voyager.jpl.nasa.gov/), unde puteti afla tot felul de informatii utile sau doar amuzante, printre care si locatia exacta a acestora. Au chiar si ceva wallpapere pe care le puteti descarca de acolo.

PS: Sondele Voyager nu mai transmit si date video inca din 1990, pentru a li se putea prelungi durata de viata. In acest moment, se estimeaza ca in urmatorii cinci ani rezervele de plutoniu se vor consuma total din bateriile lor.

Sursa: theguardian.com