WhatsApp Web – cum aplici tema intunecata

Dupa ce ieri invatam cum sa trimiti mesaj pe WhatsApp unui numar care nu se afla in agenda ta, azi trecem la nivelul urmator. Cel mai des, cand sunt in fata laptopului, prefer sa folosesc varianta web a programului de mesagerie.

Stiu, este vorba de comoditate, dar prefer sa scriu cu toate degetele pe o tastatura normala, de desktop, decat sa ma chinui cu telefonul. In plus, am astfel dintr-un singur loc acces la clientul de e-mail, la aplicatia de SMS, la reteaua de socializare (oricare ar fi aceasta) si la WhatsApp. Totul intr-un singur browser. Si, cand veti primi ca si mine, documente pe mail care trebuie trimise ca mesaj pe telefon sau vice-versa, veti aprecia optiunea asta!

Ei bine, recent am descoperit ca pot schimba fundalul clasic al WhatsApp on Web in ceva inchis la culoare, asa numitul Dark Mode. Nu stiu cum sunteti voi, dar prefer astfel de culori la mai toate aplicatiile mele, indiferent ca sunt pe telefon, tableta sau laptop. Am pana si pe YouTube aceasta optiune. Mi se pare mai odihnitor pentru ochi, mai ales ca am de lucrat doar la calculator aproape toata ziua.

Pentru a putea beneficia de aceasta facilitate aveti nevoie de ultima versiune de Google Chrome sau Mozilla Firefox si de extensia Stylus. Procedura v-o prezint mai jos, pentru fiecare

browser in parte:

Google Chrome

Instalati extensia Stylus din Chrome Web Store (link).

Luati tema intunecata de aici si instalati-o si pe aceasta.

Deschideti WhatsApp Web et voilà.

Mozilla Firefox

Instalati extensia Stylus din magazinul oficial Firefox (link).

Luati tema intunecata de aici si instalati-o si pe aceasta.

Deschideti WhatsApp Web et voilà aussi.

Sper sa va fie de folos si voua pe cat mi-a fost si mie. 🙂

Sursa: wabetainfo.com