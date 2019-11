Cum te spioneaza MIUI

Zilele trecute am iesit cu colegii sa facem putina miscare. Daca tot ne-am inscris in campionatul intern de fotbal, am decis sa ne si antrenam. Toate bune si frumoase: alegem locatia, decidem care cu cine merge acolo, ca nu are rost sa ducem 14 masini cu noi, si … gata!

Ei, daca tot v-am povestit ca testez Redmi Note 8 PRO pentru review, l-am luat cu mine. Dar, fiindca am fost titular la mijloc, in aparare, in atac, pe flancuri si prin poarta, nu am putut sa filmez cu el. Insa, ajuns acasa, am decoperit detaliul de mai jos:

Nu sunt vreun paranoic, deci nu am probleme ca Google stie tot ce fac. Ba din contra, i-am si dat drepturi sa ruleze rapoarte in background, ca sa ajut la imbunatatirea serviciilor. Plus ca, zice Big G, datele sunt anonime, nu sunt stocate pe undeva si bla-bla-bla! Dar de aici, pana la ce vedeti mai sus, e cale lunga. Nu am avut GPS-ul pornit, deci localizarea a fost realizata exclusiv prin triangulatia antenelor GSM. Stiu ca se poate face asta, si tinand cont ca vorbim despre un telefon chinezesc, ma asteptam sa ma spioneze. Ceea ce a fost frapant pentru mine a fost modul „pe fata” prin care a ales sa ma si informeze.

Discutia ar fi mai lunga, insa nu are rost sa pierdem timpul cu prea multe cuvinte. Bottom line – voi ce parere aveti despre confidentialitate, viata privata si software-urile pe care le folosim?