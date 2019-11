Asus a lansat un monitor de gaming de 65 inch

Daca televizorul de 40 inch ti se pare mic si te dor ochii in sesiunile interminabile de gaming, Asus are solutia.

Cu o diagonala care se traduce in 1.65 metri, rezolutie 4K UHD 3840 x2160 si o rata de refresh de 144Hz, este cel mai mare monitor de gaming de care am auzit pana acum. Acesta vine cu tehnologia nVidia G-Sync Ultimate si suporta rata de refresh variabila pentru consola Xbox One. Calitatea sunetului se promite a fi de top cu ajutorul difuzoarelor de 15W certificate Ultra HD Premium.

ROG Swift PG65UQ pe numele sau tehnic, acopera 95% din spectrul de culoare profesional DCI-P3, alaturi de certificari DisplayHDR 1000 si Ultra HD Premium. Datorita tehnologiei de diminuare locala a luminii (FALD), monitorul reda umbre si lumini nuantate, contrast uimitor , alaturi de culori cinematice si latenta redusa.

Mastodontul va fi disponibil in Romania incepand cu luna decembrie a acestui an, iar pretul la aceasta ora nu este cunoscut. Daca doreati ceva special si unic de Craciun, pentru camera dedicata gaming-ului, Asus v-a sarit in „ajutor”.

Specificatii complete aici.