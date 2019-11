Vanzari record pentru Alibaba

Pe cand v-am dat detalii despre Xiaomi Mi Watch, la final de articol mentionam ca va deveni disponibil incepand cu 11.11.2019, adica cu ocazia Single’s Day, o sarbatoare mare prin China si care are aceeasi conotatie cu Black Friday-ul american.

Iar chinezii nu glumesc cand cumpara. In plus, nu doar ei sunt responsabili de sumele tranzactionate, pentru ca stiu chiar si prieteni care urmareau ceva produse cu ocazia reducerilor. Iar primele estimari spun ca in deschiderea evenimentului, adica in doar noua ore, s-au vandut bunuri in valoare de 23 de miliarde de dolari. Asta inseamna o crestere de 25%, mai exact vanzarile amazon.com din ultimul trimestru. 🙂

Cu toate acestea, estimarile sunt mai degraba pesimiste si prevad o scadere fata de anul trecut, dat fiind situatia economica globala si din China. Insa, tinand cont ca Jack Ma, fondatorul Alibaba, doreste sa listeze actiuni de 15 miliarde de dolari la bursa din Hong Kong, cred ca va fi direct interesat sa obtina cat mai multe venituri azi.

Voi ati cumparat ceva, azi, de pe alibaba.com?

Sursa: mediafax.ro