Executivul Apple TV Plus si-a dat demisia

La doar doua saptamani de la lansare….

Kim Rozenfeld isi paraseste functia de sef al continutului scriptat/ nescriptat, filme documentare de pe platforma celor de la Apple. Motivul demisiei nu este clar, dar se pare ca a fost o despartire amiabila.

Apple TV Plus a fost lansat pe 1 noiembrie si a fost prezentat drept un concurent pentru Netflix, Amazon Prime sau recent lansatul Disney+. Din pacate, show-urile cu care acestia se laudau si in care isi puneau sperantele (See, Dickson, The Morning Show sau For All Mankind) au fost „lovite” de criticii industriei, care sustin ca le vei uita la scurt timp dupa ce le vei urmari. Publicul in schimb pare sa fi tinut cu Apple, astfel incat majoritatea show-urilor au aprobarea celor care le-au urmarit, asa ca nu este clar daca se poate da vina pe criticii pretentiosi. Fiind o platforma la inceput de drum, continutul este limitat si nu se poate apropia de diversitatea lui Netflix de exemplu.

Mai mult, cei de la Apple au promis 1 an de TV Plus gratuit tuturor celor care isi cumpara un device Apple, iar la noi in tara serviciul nu este nici macar disponibil…