Skoda Octavia – lansarea noii generatii

Skoda a avut luni un eveniment de gala, primul din cate stiu eu care a si fost transmis live, pe internet. Cum m-au „mirosit” ca sunt fan al marcii, inclusiv pe Facebook am primit notificari despre asta. De la dealer-ul local, de la cel national si de la pagina internationala oficiala a producatorului ceh.

Motivul a fost lansarea celei de-a cincea generatii de Octavia. Cu ocazia asta am aflat ca prima nu a fost cea din 1996, pe care o stiam eu de la vecinul meu de bloc, ci aceea din 1959! Iar, daca ar fi sa ma intrebati pe mine, aceea a fost cea mai frumoasa, pana la generatia trei. 🙂

Cum in ianuarie s-au implinit 60 de ani si 6.5 milioane de unitati de la lansarea primei Octavia, totul a avut un iz de sarbatoare. Despre noul model, Bernhard Maier, directorul Skoda, a declarat:

Pentru Skoda, Octavia are o importanta imensa. De aceea am reinnoit total aceasta masina. Rezultatul este cea mai buna Octavia din toate timpurile: este chiar mai spatioasa, mai practica si mai sigura ca niciodata. Tocmai la timp, cand va implini 60 de ani, facem un pas mare in viitor cu o noua generatie. In ultimele sase decenii, Octavia a contribuit la dezvoltarea pozitiva a companiei si a brandului. Sunt foarte sigur ca noua generatie isi va juca rolul in mentinerea acestei dezvoltari pozitive.

Dar, sa vedem ce noutati aduce noua Octavia! La exterior avem parte de un redesign al grilei si a farurilor. Daca vi se pare ca le stit de undeva, chiar asa este! Sunt identice cu cele de pe noile modele ale constructorului, fie ca vorbim de Scala sau Kodiaq. In plus, dimensiunile sunt mai generoase: 4.689 mm lungime Octavia Combi este cu 22 de mm mai lunga decat predecesorul si cam la acelasi nivel cu Kodiaq-ul; latimea a crescut cu 15 mm – la 1.829 mm (lungimea liftback-ului a crescut cu 19 mm – la fel 4.689 mm). Ampatamentul masoara 2.686 mm pe ambele variante. Mai observam si barele de pe portbagaj, si ele redesenate pentru un plus de fluiditate si sportivitate. Pe portbagaj sau hayon avem noul logo, adica numele producatorului. Dar asta deja nu mai este o noutate, pentru ca din toamna deja se livreaza astfel de masini. Pana si la Fabia, un model ieftin, de altfel, avem parte de asa ceva. Noul design aduce un coeficient aerodinamic mult imbunatatit, ceea se transpune si intr-un consum mai mic la drum. Ramane sa vedem daca este intr-adevar asa, cand vom primi si noi la test noua masina!

La nivel de echipare, avem doua noi pachete – Chrome sau Dynamic – valabile la nivelurile de echipare echiparea Ambition sau Style, dar si trei noi culori: Crystal Black, Lava Blue şi Titanium Blue.

Interiorul are parte si el de imbunatatiri, care fac spatiul si mai generos. Cum Octavia este deja recunoascuta pentru aceasta caracteristica, sunt curios cat de mult s-a schimbat felul in care pasagerii din spate au loc. Portbagajul este si el marit la 640 litri pentru versiunea combi si la 600 litri, la cea sedan. Cum romanii au obiceiul sa isi aleaga masinile si prin prisma acestei calitati, cred ca asta este o veste buna! Ce mi-a placut cel mai mult mie a fost volanul, In versiunea sport are trei spite, iar in cea standard avem doar … doua. Panoul central este si el schimbat, forma lui aducand aminte de grila frontala a masinii. Scaunele sunt si ele altele, in versiunile Ambition sau mai scumpe, fiind cu masaj si aerisire a tapiteriei. La noutati intra si sistemul head-up display color, servicii de streaming pentru radio sau TV (aici nu am prea inteles cum se va face, dar banuiesc ca are de-a face cu urmatoarea optiune). In plus, SmartLink+ va permite conectarea smartphone-ului wireless, fara a mai folosi cabluri!

Ei bine, ieri am aflat un alt lucru care m-a bucurat. La Kodiaq-ul meu am optat pentru sistemul Kessy, insa pot deschide masina doar de la usile din fata. Inginerii de la Skoda au realizat si ei ca poate vrei sa iti urci pruncul nou-nascut, cainele, pisica, sau pur si simplu vrei sa pui ceva pe bancheta din spate, fara a mai merge la una din usile din fata. O data cu Octavia poti deschide masina de la oricare dintre usi! Mai bine mai tarziu, decat deloc!

La momentul lansarii, in 2020, vom avea urmatoarele variante de echipare: Active, Ambition si Style. Ulterior, va fi disponibila si cea de lux, L&K. Abia in partea a doua a anului vor aparea Scout si RS.

Au fost prezentate si sisteme noi de asistenta a soferului: Collision Avoidance Assist, Exit Warning, Hands-on Detect, Emergency Assist, Turn Assist, Traffic Warning, Area View, Side Assist, Front Assist including Predictive Pedestrian and Cyclist Protection, Predictive Cruise Control, Traffic Sign Recognition, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Travel Assist, Crew Protect Assist, Multi-Collision Brake, etc.

Platforma pe care va fi construita este MQB, adica aceeasi cu cea de la Volkswagen Golf. Motorizarile oferite vor fi clasicele TSI si TDI, unul cu GPL, un plug-in hybrid si, in premiera, motorizari mild-hybrid! Chiar sunt curios cum se va comporta o astfel de versiune! E drept insa, motorul electric ofera doar 55 km autonomie si vine cu un portbagaj mult redus. 🙁

Despre preturi inca nu stim nimic, insa ar trebui sa fie cel putin peste Scala si peste actuala generatie Octavia, altfel nu ar avea sens. Mai pe sleau, ma astept sa inceapa de la 16.000 euro! E mult, e putin? Ramane sa vedem cate unitati se vor vinde in Romania, unde modelele din generatiile anterioare au avut mare priza la public.

Pana apuc sa finalizez review-ul la Kamiq, va invit sa mai cititi cum au fost primii 1000 km cu al meu Kodiaq. Sau puteti urmari reclama noua a noii Octavii: