Black Friday 2019: voi ce va cumparati?

Darius a inceput deja seria de articole dedicate Black Friday, asa ca putem spune ca si noi am intrat in febra evenimentului.

Asa ca, haideti sa vedem pe ce ati pus deja ochii sau ce vi s-a sugerat discret sa urmariti la reducere. 😉 Am sa incep eu: am ochit un scaun de birou ergonomic. Bine, inca nu stiu pe care am de gand sa il iau, insa stiu ca musai am nevoie de unul. De ceva vreme am inceput sa lucrez tot mai mult pe laptop si acasa, fie ca si home-office, fie pentru blog, asa ca mi-am scos de la naftalina vechiul meu birou. Asta pana reusesc sa adun banii pentru unul nou, din lemn masiv, cu tot cu scaunul aferent. Am in plan ceva de genul celui de mai jos, insa am descoperit ca ma va costa destul de mult:

Ei bine, pana la acel moment, ma uitam la asa ceva, ca am avut la lucru unul la fel si a fost confortabil. Daca aveti voi ceva propuneri, sunt deschis la orice sugestie. 🙂

Gabriel urmareste o combina frigorifica si cred ca deja a pus ochii pe cea de la eMAG, dar si un espressor de cafea bun. Darius probabil va cumpara impulsiv orice produs ieftin 🙂

Si acum, este randul vostru: astept comentariile cu lista proprie. Am vaga impresie ca va fi mai lunga decat a mea.