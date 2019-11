Cum sa iti faci un cinema la tine acasa?

Am avut ocazia acum cateva luni sa cunosc niste oameni pasionati de sunet si de imagine. Si dupa cum probabil ma stiti eu ma declar o persoana pretentioasa cand vine vorba de sunet si de imagine. Deci am ceva in comun cu oamenii acestia care au un proiect foarte tare. Ei sunt capabili sa iti transforme casa sau camera in care stai intr-un cinema. Nu exagerez, chiar pot sa faca asta. Sa va explic.

Daca cineva mi-ar fi spus ca pot transorma o camera simpla dintr-o casa sau dintr-un bloc intr-o mini sala de cinema as fi zis ca este nebun si ca asa ceva nu are cum sa se intample. Insa am vazut cu ochii mei ca asa ceva este posibil. Si vai ce experienta este…

Baietii de care va spun au un business si se numeste „Cinemalatineacasa”. Ce nume mai potrivit? 🙂 Au si un site cu acelasi nume, cinemalatineacasa.ro.

I-am cunoscut prin prisma job-ului meu cand am fost sa vad un FZ950 calibrat video profesional de unul dintre cei mai mari calibratori din Romania. Este vorba de Adrian Olaru si puteti citi despre el AICI.

Am fost la ei la showroom si am vazut cum arata o camera transforma intr-un mini cinema, cu proiector, canapea, sistem Dolby Audio, tot pachetul.

Asa mi-a venit si ideea acestui articol caci am aflat ulterior ca sunt la inceput de drum si fiind pe aceeasi lungime de unda cu ei am decis sa ii ajut. Deci nu este nimic platit.

Sa va spun pentru inceput ce o sa gasiti la ei in showroom si chiar va recomand sa mergeti pana acolo inainte sa incepeti lucrarile. Vedeti cum arata, cum se vede si cum se aude o astfel de camera.

La ei in showroom o sa gasiti un setup format din urmatoarele echipamente, un minim necesar pentru a intruni un standard minim, unele chiar cu premii:

Ecran Visual Experience 4K Reference White

Proiector Epson EH-TW9400 ( 4K Enhancement Projectors Award)

AV Receiver Marantz SR7013 ( Audiovision Highlight Award )

) Blu Ray Player Panasonic DP-UB450

Blu Ray Player Panasonic UB9000 (castigator EISA High-End UHD Blu-Ray Player Award)

Boxe Polk Audio S20 si 2x Subwoofer SVS-SB2000

Televizor OLED Panasonic 65FZ950

Toate echipamentele lor sunt calibrate profesional. Boxele au suferit o calibrare audio profesionala astfel incat sunetul sa fie perfect in camera respectiva.

Proiectorul si televizorul au trecut si ele printr-o calibrare video profesionala. Personal nu stiam ca un proiector se poate calibra, insa am aflat ulterior mai multe informatii despre acest proces.

Tot ei mi-au explic si ce inseamna o calibrare audio/video si de ce trebuie facuta mai ales pentru un astfel de proiect. Boxele sunt pozitionate intr-un loc bine definit, proiectorul este amplasat la o anumita distanta bine calculata si ecranul de proiectie este si el gandit sa stea la o anumita inaltime fata de canapea.

Sunt atat de multe calcule in respectiva camera incat doar daca stai sa te gandesti cateva secunde o sa te ia durerea de cap. Insa asta nu este tot. Nu poti scapa cu o simpla calibrare audio sau video. Chiar va recomand sa cititi despre acest proces la ei pe site.

Camera este tratata acustic si o sa simti imediat diferenta atunci cand iesi din ea. Fara un astfel de tratament calibrarea ar fi fost facuta degeaba.

De ce va recomand sa mergeti in showroom? Pentru ca asa o sa intelegeti mai bine ce reprezinta aceasta schimbare. O sa vedeti niste echipamente foarte bine alese si calibrate pentru a functiona la capacitate maxima astfel incat experienta sa fie una chiar mai buna decat intr-un cinema.

Veti putea viziona cateva filme pe echipamentele mentionate mai sus si sa traiti pe viu experienta Dolby Athmos si imaginea naturala, cinematografica, exact asa cum regizorul si-a imaginat-o.

O sa puteti intelege mai clar ce inseamna acest proces de transformare. Una este sa citesti aici si alta este sa vezi cu ochii tai ce este in casa respectiva. Experienta este unica.

Acum vine partea interesanta. Ei iti pot face si tie o astfel de camera deoarece asta si-au propus prin acest business. Practic ei iti pun la dispozitie tot ce ai nevoie pentru a realiza un sistem Home Theater la tine acasa.

Modificarea unei camere in Home Theater nu este doar o investiti ci si o placere personala. Poti oricand sa vizionezi un film la cea mai buna calitate, sa ai cel mai bun sunet si sa asculti toate efectele exact asa cum au fost ele gandite.

Poti pune pauza oricand, poti sta in ce pozitie vrei tu pe canapea, poti face orice vrei la tine acasa. Poti vedea un film la 3 noaptea daca vrei. Insa nu este ieftin si nici se va realiza peste noapte.

Dar baietii vor veni la tine sa vada despre ce este vorba si in functie de bugetul tau si de camera ta iti vor spune daca se poate realiza transformarea si cam cat te costa. La final vor instala, seta si calibra echipamentele astfel incat tu sa te bucuri de cea mai buna experienta folosind sculele din dotare.

Dar sigur poti afla mai multe direct de pe site-ul lor. Eu doar am vrut sa va spun ca asa ceva este posibil si nu intr-o gluma. Nu iti sunt aruncate niste boxe intr-o camera, bubuie bass-ul si gata. Nu! Discutam despre ceva profesinal.

Mie mi-a placut ce am vazut, proiectul este unul interesant si sunt sigur ca sunt oameni care ne citesc si isi doresc asa ceva sau cel putin sunt pasionati la fel ca mine.

Spuneti-ne in sectiunea de comentarii ce parere aveti despre acest proiect si daca voi ati vrea sa va transformati camera intr-una dedicata filmului si muzicii.